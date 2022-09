Booba se moque de Bruno Le Maire avec ses cols roulés pour faire des économies

Booba s’amuse du Ministre de l’Economie

Alors que le conflit avec Magali Berdah s’intensifie avec la fuite de plusieurs enregistrements audios compromettants, Booba n’a pas manqué de relayer les vocaux sur Twitter en révélant que sa guerre contre les influenceurs serait visiblement prise très au sérieuse par le gouvernement, le cabinet du ministre de l’Economie Bruno Le Maire a jugé bon de l’avertir de ne pas s’immiscer dans cette polémique.

« Avec ou sans moi continuez le combat!!! Ces monstres ne doivent pas gagner! Ils peuvent jouer de tous leurs contacts et interviewer les hommes politiques en mini jupe on lâchera rien. On aura le dernier mot. C’est nous les bons!!! » a commenté cette semaine le DUC avec une capture d’écran d’un tweet avec le message « Affaire des influenceurs: estimant qu’il s’agit d’un règlement de compte personnel de Booba contre Magali Berdah, le cabinet de Bruno Le Maire a conseillé au ministe de l’Economie de ne pas s’en mêler » accompagné d’un lien vers YouTube avec plus de détails sur cette information relayée par Booba.

On n’est pas au bout de nos surprises avec B2O!

Alors que la procédure judiciaire entre Booba à Magali Berdah devrait permettre d’éclaircir les accusations contre cette dernière et les anarques des influenceurs, la boss de Shauna Events s’est également satisfaite de la fermeture du compte Instagram du DUC dans un récent fichier audio révélé sur Twitter alors que le rappeur de son côté a été interpellé par une déclaration de Bruno Le Maire.

L’Etat souhaite sensibiliser la population à faire des économies d’énergie cette hier pour lutter contre la crise énergétique et préserver l’environnement, Bruno Le Maire a donc assuré ne plus porter des cravates mais des cols roulés afin de montrer l’exemple au Français. Cette déclaration a bien fait rire Booba qui a partagé la séquence du passage radio du ministre s’exprimant à ce sujet, « C’est le col rouleeeyyyyyyyy ! » a mis légende du tweet Kopp pour se moquer de cette idée de l’homme politique français.