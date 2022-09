« Est-ce que tu l’as géré, Shay », Fresh La Peufra a répondu à la question dans le Morning sur Skyrock ! En attendant la deuxième saison de Nouvelle école sur Netflix le tournage vient de débuter, le trois membres du jury sont de retour pour cette suite et le vainqueur des 100 000 euros de la première saison poursuit son ascension.

Fresh La Peufra a triomphé dans la Nouvelle école, le concours a servi de tremplin pour le rappeur Belge dont la carrière est désormais lancée. Il a cartonné tout l’été avec le hit « Chop » dont le clip totalise plus de 33 millions de visionnages sur Youtube et figure toujours dans le Top2 5 des singles les plus écoutés en France. Le jeune artiste de 25 ans vient même de s’offrir un featuring avec Niska sur le titre « Allez Dehors » qu’ils ont clippé. De passage dans la matinale sur Skyrock, a accepté de répondre aux questions des auditeurs notamment au sujet de Shay.

Malheureusement pour Fresh depuis son succès se sont souvent les mêmes questions qui reviennent de la part du public et certaines sont très lourdes. « Est-ce que tu l’as géré, Shay ?« a questionné une personne. Un peu agacé, il a pris cela avec humour en expliquant « Cette question là, on me l’a posé tout l’été » avant d’expliquer cette interrogation provient du fait qu’il chante dans le morceau « Chop », « Elle est bonne sa mère » et lors de son interprétation devant le jury de la Nouvelle école il avait fixé Shay à ce moment précis. « J’étais dans le personnage à ce moment-là, ce n’est même pas pour Shay » explique-t-il avant de préciser, « C’est comme quand je dis : “C’est la b*tch là-bas que je kiffe” et que je regarde une meuf dans le public au hasard. J’étais vraiment dans le personnage, ce n’était pas pour Shay« .

Une explication très claire qui devrait mettre fin aux questions intempestives des fans sur les paroles de sa chanson alors qu’il a également annoncé sa présence dans l’émission Planète Rap sur la radio Skyrock pour la semaine du 17 au 21 octobre.