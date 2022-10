Booba démolit SCH, Niska et Shay

Le Duc ne mâche pas ses mots ! Au début du mois Booba avait déjà exprimé son avis sur l’émission « Nouvelle école » qu’il n’apprécie pas vraiment et il vient encore de réagir à l’annonce du casting de la prochain saison en tournage pour laquelle SCH, Niska et Shay forment de nouveau le jury en charge de sélectionner les candidats et d’élire un vainqueur. Le DUC ne comprend pas le choix des trois rappeurs !

Toujours à l’affût de tout sur la toile, Booba n’a manqué de commenter l’annonce de l’arrivée d’une deuxième saison de l’émission « Nouvelle école » de Netflix en plaçant un tacle une nouvelle fois SCH, Niska et Shay qui sont les trois membres du jury de cette saison inédite. En effet dans une story partagée sur ses réseaux sociaux avec le compte Instagram Ifpi 92i, le DUC a critiqué les trois artistes. Le boss du 92i a commenté : « Ça y est, eux, c’est des influenceurs. Aucun des trois n’est producteur ni indépendant, ça joue les dénicheurs de talents, ils se foutent de nous« . La position de Booba vis-à-vis du jury de l’émission « Nouvelle école » ne change pas, le Duc avait déjà taclé les trois artistes lors de la saison une.

« Je trouve ce tweet sexiste raciste et homophobe et je le condamne!!! Sinon c’est bien ce bail? Comment y vont trouver des nouveaux talents? Aucun des 3 n’est producteur, c’est une mise en scène? “Validé” “nouvelle école”….. C’est la piraterie qui gagne » avait déjà réagi Booba au mois de mai dernier suite à l’annonce de la diffusion du programme puis dans sa récente interview avec le Chroniqueur Sale, il avait déjà expliqué ne pas comprendre le choix des trois membres du jury au télé-crochet de Netflix. « Je n’ai pas regardé. Parce que déjà il y en a aucun des trois (de jurys) qui ne m’intéresse, surtout en tant que producteur. Il y en a aucun des trois qui est producteur ou découvreur de talent » avait-il confié. « Shay ne produit personne, Niska ne produit personne, SCH ne produit personne. Donc à quel moment tu es producteur ? À quel moment tu découvres des talents ? C’est juste du show. Donc déjà, sur le papier, ça ne m’intéresse pas », s’était-il justifié.