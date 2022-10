Gims : ses punchlines les plus percutantes

Gims est souvent critiqué par ses détracteurs pour ses titres jugés un peu trop public ou destinés aux radios mais le mari de Demdem compte à son palmarès des nombreux morceaux de rap remplis de punchlines frappantes qui lui ont notamment permis de se démarquer au début de sa carrière avec la Sexion D’Assaut avant d’avoir la notoriété actuellement.

La puissance des punchlines de Gims !

Que cela soit avec son groupe ou en solo, Meugui a toujours prouvé qu’il est un excellent « kickeur » notamment en freestyle même si ses récents projets sont un peu plus éloignés du rap pour un style plus pop. Le frère de Dajdju a notamment établi son succès à ses débuts avec le groupe Prototype 3015, devenu ensuite 3ème Prototype avec des freestyles dans lesquels il enchaine les rimes et les punchlines avant de se faire révéler au grand public avec la Sexion D’Assaut puis avec ses 4 projets en solo « Subliminal« , « Mon Cœur Avait Raison« , « Ceinture Noire« , « Le Fléau » cumulant des millions d’albums vendus.

Gims a réussi à démontrer tout au long de sa carrière sa polyvalence, entre ses différents tubes qui ont tourné en boucle à la radio comme « Bella » ou « Sapés comme jamais », il a tout de même toujours placé un titre rap dans ses albums pour les puristes en y marquant les esprits avec des punchlines puissantes comme avec « VQ2PQ » ou « Noir ». Découvrez quelques-unes des plus marquantes ci dessous.