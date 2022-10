Le rappeur russe Walkie se suicide pour ne pas partir à la guerre en Ukraine

« Nous sommes tous devenus les captifs d’un maniaque » a déploré dans une vidéo le jeune rappeur de 27 ans Walkie avant de se suicider. Ivan Vitalievich Petunin de son vrai nom n’a pas voulu prendre part à la guerre contre l’Ukraine et a pris la décision radicale de mettre fin à ses jours pour protester contre les décisions de Vladimir Poutine.

La mort du rappeur russe a suscité une vague d’émotion. Suite au choix de Poutine d’envoyer 300 000 soldats supplémentaires en Ukraine en mobilisant les réservistes pour renforcer les forces sur place, des nombreux russes tentent de quitter le pays pour éviter de participer à cette guerre. Comme des milliers d’hommes, Walkie a été enrôlé pour être envoyé sur la ligne de front mais il a préféré se suicider en expliquant les raisons qui l’ont poussé à cet acte dans une vidéo mis en ligne sur sa chaîne Telegram.

« Je ne peux pas commettre le péché du meurtre et je ne le veux pas. Je n’ai pas le droit de porter une arme et de tirer sur les gens. Je pense que la mobilisation partielle deviendra totale dans quelques jours. J’ai 2 bras, 2 jambes, et un index pour appuyer sur la gâchette. Ils vont me donner une arme. Je n’ai pas le droit d’appuyer sur la gâchette. » décrit le jeune homme dans son message d’adieu. « Je ne suis pas prêt à prendre la responsabilité de porter une arme et de tuer des gens. Pardonnez-moi, mes proches, mais parfois, vous devez mourir pour vos principes. Nous sommes tous devenus les captifs d’un maniaque, qui nous donne le choix entre la prison, l’armée, ou le choix que j’ai fait. » poursuit Ivan Vitalievich Petunin dans la suite de la séquence.

Walkie avait été traumatisé par sa première expérience dans l’armée russe avant de tenter d’échapper a être encore enrôlé avec une hospitalisation dans un établissement psychiatrique mais en vain, cela n’a pas marché et il a décidé de se suicider plutôt que de partir à la guerre. Son corps sans vie a été retrouvé a proximité d’un gratte-ciel à Krasnodar.

The Russian rapper Ivan Petunin has committed suicide.

He recorded a message to his fans about mobilization.

He said he refuses to murder another man.

He said Putin has taken all Russian men captive, leaving them with 3 choices: becoming a murderer, going to prison or suicide. pic.twitter.com/4TCiXC2DDc

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 1, 2022