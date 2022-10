Ninho est totalement validé par Mia Khalifa

Mia Khalifa en plein kiff sur Ninho, la connexion improbable !

Après Vald puis Naps au début de l’été, c’est au tour d’un autre rappeur français d’être validé par Mia Khalifa. L’ancienne actrice de films pour les adultes a récemment posté une story en train de s’ambiancer sur le couplet de Ninho dans sa dernière collaboration avec Alonzo sur le single « Tout va bien » devenu un véritable tube qui n’a pas laissé indifférent la jeune femme.

C’est un nouveau crossover inattendu ! Mia Khalifa est visiblement une vraie fan de rap français et n’hésite pas à l’afficher de quoi offrir un coup de promotion aux rappeurs. Suivie par plus de 27 millions d’abonnés sur Instagram, l’ex actrice américano-libanaise de films pour les plus de 18 ans s’est reconvertie en tant qu’influenceuse avec beaucoup de succès depuis la fin de sa carrière au cinéma. Elle est très populaire sur les réseaux sociaux en postant régulièrement des photos et des vidéos de sa vie quotidienne ou encore de ses passions. Il y a quelques mois, cette dernière avait permis à Naps de faire le buzz en s’ambiancer sur les morceaux « Sensas » et « La Kiffance », elle apprécie visiblement un autre de ses titres en compagnie d’Alonzo et de Ninho.

L’ex-actrice reprend les paroles de N.I !

Après avoir tweeté « C’est la kiffance » à ses 4,7 millions de fans sur Twitter et s’être filmée dans une story Instagram sur le toit d’un immeuble Parisien en écoutant deux chansons de Naps qui avait réagi en relayant la séquence avec le message « Okay Okay » s’offrant de la publicité gratuite pour la promotion de son dernier album « La TN (Team Naps) » paru au mois de juin. Mia Khalifa a posté une nouvelle vidéo dans sa voiture cette fois-ci en train d’écouter le hit « Tout va bien » avec le passage de Ninho et elle connait par cœur les paroles du couplet de N.I qu’elle reprend tout en mettant ses lunettes de soleil sur le visage.

Ninho avec ce refrain a fait danser tout le monde cet été car cette collaboration avec Naps et Alonzo est devenue un tube. Le single produit SHK et Scar Productions extrait de l’album « Quartiers Nord » du rappeur des Psy 4 De La Rime totalise plus de 25 millions d’écoutes sur Spotify et n’a jamais quitté le Top 5 du classement des titres les plus écoutés en streaming en France depuis sa parution.