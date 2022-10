Gims dévoile un freestyle inédit réalisé à ses 16 ans et ça déchire !

Déjà tout jeune Gims impressionne par son talent de kickeur ! Le rappeur de la Sexion D’Assaut vient de poster sur ses réseaux sociaux un titre inédit enregistré quand il n’avait que 16 ans et il n’a pas oublié un seul mot.

Le premier morceau de Gims était bouillant !

Il n’avait que 16 ans amis Meugui avait déjà du talent à l’époque et vient de le prouver dans une vidéo mise en ligne sur Instagram. En effet Gims a publié dans une story une chanson inédite réalisée à l’âge de 16 ans et il connait encore par cœur les paroles de ce titre. « J’avais 16 ans, ça va vite« a-t-il mis en légende de la séquence tout se filmant en train d’écouter ce morceau dont il n’a pas précisé le nom et de s’ambiancer dessus tout en reprenant chaque phrase.

Près d’un an après la sortie de la troisième édition de l’album « Le Fléau » avec « L’Empire de Méroé », Gims a également présenté il y a quelques jours son nouveau single intitulé « Maintenant » qui est le premier extrait de son prochain projet solo baptisé « LDVM » mais dont il n’a communiqué aucune information pour le moment alors que l’opus « Le retour des rois » avec la Sexion D’Assaut ne semble plus d’actualité et n’est pas prêt de sortir.

Meugui pourrait d’ailleurs avoir l’idée d’ajouter cet ancien inédit à ce nouvel opus pour faire un retour aux sources avec un rappel au public de ses débuts dans le rap.