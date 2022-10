Naps en feat avec Booba pour le remix de La Kiffance, B2O réagit

Une connexion entre Naps et Booba vient d’être imaginée par un fan et il a obtenu la validation du DUC en personne. Très actif sur Twitter, B2O nous a habitué ces derniers temps à mettre la musique de côté pour s’en prendre aux influenceurs ou réagir aux actualités du moment mais un remix de La Kiffance ne l’a pas laissé indifférent.

Naps et Booba, c’est validé !

Face au succès du tube La Kiffance l’année passée, Booba s’était également ambiancé sur le hit en se filmant au volant de sa voiture en train d’écouter le titre de Naps certifié triple disque de diamant qui cumule près de 160 millions d’écoutes sur Spotify et plus de 150 millions de vues sur Youtube. “Ah zobi, il est déjà plus là, la kiffance par contre c’est une vraie vibe” avait-il commenté. Mais au mois de juin dernier Kopp avait adressé un petit tacle au rappeur Marseillais s’amusant d’une parodie d’un de ses anciens freestyles à Skyrock à l’époque de la sortie de son album “Best Life”.

Malgré cela l’interprète de Ratpi World semble apprécier le travail de son compère et a particulièrement aimé le remix du titre La Kiffance réalisé par un internaute surnommé TT Authentique avec les paroles du titre RST de B2O ainsi que les visuels des clips de singles Blanche et Médicament dans sa vidéo. Booba a en effet partagé un extrait sur son compte Twitter. “Si Booba avait posé sur la kiffance. J’aime trop“ décrit la légende de la vidéo et le rappeur du 92i a ajouté un émoji trophée pour valider cette nouvelle version du tube de l’année 2021 de Naps. Ses fans ont également approuvé la connexion avec plus de 11 000 “J’aime” sur sa publication dont l’intégralité du remix est disponible sur Youtube et pourrait donner des idées aux deux rappeurs pour un featuring inédit.