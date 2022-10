Rick Ross : son tweet sur les lunettes de Dahmer ne passe pas

La nouvelle série Netflix intitulée « The Jeffrey Dahmer Story » continue de susciter des nombreuses réactions et le récent tweet de Rick Ross sur le look du cannibale de Milwaukee n’a pas fait l’unanimité.

Rick Ross indigne les internautes après un commentaire sur Dahmer !

Alors que le rappeur Boosie Badazz a lancé un appel au boycott de la série sur Jeffrey Dahmer dans un message publié sur les réseaux en s’agaçant des actes du tueur contre des enfants noirs en traitant Netflix de malade, Rick Ross semble avoir un avis bien différent sur le sujet et d’autres préoccupations en ayant visionné la série ce qui lui a attiré les foudres des internautes.

« Localisez-moi une paire de lunettes de Dahmer » a tweeté le rappeur américain après avoir regardé les premiers épisodes de « Dahmer – Monstre : L’Histoire de Jeffrey Dahmer » présente le portrait de l’un des tueurs en série des plus prolifiques aux États-Unis qui a tué 17 jeunes hommes pendant les années 1978 et 1991. Dahmer a violé ses victimes avant de les démembrements tout en se livrant à des actes de cannibalisme et de nécrophilie. Le message de Rick Ross sur Twitter a choqué les internautes qui ne comprend pas les préoccupations de l’artiste face à des tels atrocités.

“Vous êtes la même personne qui a mis tout Molly dans son champagne, elle ne le sait pas. Je l’ai ramenée à la maison et je me suis amusée avec ça. Elle ne le sait même pas. Pourquoi suis-je surpris ? J’imagine que vous êtes prêt pour la prochaine étape.” s’est insurgé un internaute, “Cet homme ciblait de jeunes hommes noirs et bruns. Ross, tu peux faire mieux que de promouvoir un monstre” commente un autre mais cela n’a pas affecté Rick Ross qui n’a pas répondu aux critiques alors qu’après l’engouement sur la série les lunettes de Dahmer connaissent une énorme popularité. En effet un propriétaire d’une collection d’objets du tueur a lancé une vente aux enchères avec les fameuses lunettes au prix de 150 000 dollars ce qui pourrait bien intéresser l’interprète de Hustlin’.

Rick Ross faces backlash after asking fans to find him a pair of Jeffrey Dahmer sunglasses pic.twitter.com/tpWSjLPE9m — SAY CHEESE! 👄🧀 (@SaycheeseDGTL) September 27, 2022