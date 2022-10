Ciryl Gane s’ennuie à mourir face à Magali Berdah, Booba l’affiche

Ciryl Gane n’en a rien foutre des explications de Magali Berdah

Rien n’échappe à Booba ! Après son triomphe à l’UFC Paris, Ciryl Gane a encore gagné en notoriété en France, le champion de MMA est désormais invité sur les plateaux des émissions télévisées mais malheureusement pour lui il s’est retrouvé aux côtés de Magali Berdah dont les propos ne l’ont pas du tout intéressé et la séquence partagée par Kopp a fait le buzz sur le web.

Au début du mois septembre Ciryl Gane a fait son retour dans l’octogone à l’Accor Arena de Paris devant 15 000 personnes avec une victoire contre Tai Tuivasa par KO au 3ème round. Invité dans l’émission « Quelle Époque » diffusée sur France 2, le combattant pensait pouvoir parler de son sport pour le mettre en avant mais Magali Berdah lui a volé la vedette. La patronne de Shauna Events s’est longuement exprimée pour parler du scandale des influenceurs accusés d’arnaquer les internautes, une affaire de plus en plus médiatisée et dont Booba dénonce les pratiques depuis plusieurs mois.

Le combattant a dû mal à cacher son manque d’intérêt

Dans cette séquence Magali Berdah a essayé de s’expliquer sur la polémique de Maeva Ghennam dont elle gère les placements de produits sur Instagram. Cette dernière avait notamment fait la promotion d’une opération pour embellir son va*in ce qui a indigné la présentatrice, Léa Salamé. Elle s’est aussi expliquée sur son conflit l’opposant à Booba, une longue séquence pendant laquelle Ciryl Gane s’est visiblement beaucoup ennuyé en apparaissant totalement désintéressé du débat comme le montre son visage ce qui a fait rire les internautes. “Les bras longs on les coupe au sabre” a mis en légende le DUC en relayant un extrait de ce passage télévisée.

Le pratiquant français de muay-thaï et d’arts martiaux mixtes n’a en effet pas réussi à dissimuler son manque d’intérêt même s’il est un grand fan de Booba. “Booba, je ne suis pas forcément ultra fan, je ne préfère pas écouter en ce moment. C’est juste en ce moment, après si tu prends sur un plan d’ensemble de sa carrière, Bah oui ! C’est le N°1 incontestablement” avait-il confié au sujet de B2O dans une interview en début d’année.

Les bras longs on les coupe au sabre. 🏴‍☠️ pic.twitter.com/SEq58m7vDa — Booba (@booba) October 3, 2022

quesque je fais là, aidez moi s’il vous plaît pic.twitter.com/qr9bLNOzJQ — marc2269 (@marc2269) October 3, 2022