L’identité du rappeur français prêt à passer pro en MMA se précise

Rémy d’Auber prêt à faire carrière en MMA ?

Un rappeur français en particulier tient la tendance pour faire ses premiers pas dans le monde professionnel du MMA ! La déclaration du directeur sportif de l’ARES Fighting Championship en début de semaine a suscité l’intérêt des fans de rap français en annonçant qu’un rappeur va prochainement faire ses débuts dans sa ligue de MMA. Depuis les rumeurs sur l’artiste en question circulent et l’une d’entre elles prend de l’ampleur.

L’entraineur de MMA et manager de nombreux combattants comme Cyril Gane ou encore auparavant Francis Ngannou, Fernand Lopez vient de confier à l’occasion d’un entretien pour le média Alohanews dans le premier épisode de l’émission Gameplan qu’un rappeur français ne va pas tarder à se lancer dans le MMA. “Sur Arès, je suis sûr qu’on va se parler bientôt. Quand vous aurez les informations sur l’un des rappeurs qui va combattre sur Ares, qui est un vrai combattant.”. Il n’a toutefois pas donné beaucoup d’indications sur le nom de cet artiste en précisant que ce n’est pas Kamelancien qui s’est mis au MMA depuis la fin de sa carrière de rappeur et que l’artiste est encore jeune.

Du rap au MMA, il n’y a qu’un pas !

Les propos de Fernand Lopez ont agité les rumeurs, les fans ont tenté de trouver l’identité du rappeur qui souhaite faire carrière dans le MMA. Dans les théories développées sur la toile, le nom de Bosh a suscité un certain engouement car ce dernier pratique des sports de combat avec comme passion le kick-boxing mais peu crédible. D’autres hypothèses se tournent vers Koba LaD qui s’est récemment mis au sport et s’était affiché en train de s’entrainer avec Ciryl Gane au MMA Factory de Paris il y a quelques mois. Il a également signé un partenariat avec Venum, une marque de vêtements et d’équipements spécialisée dans les arts-martiaux.

La rumeur la plus crédible est celle concernant Rémy. Agé de 25 ans, ce dernier remplit toutes les conditions pour tenter l’aventure dans le monde professionnel du MMA. L’artiste originaire d’Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis est inscrit à la Atch Academy et s’est déjà exprimé sur cette possibilité dans une interview pour Clique mais ne semblait pas encore convaincu. “Je suis chez Atch’academy, le meilleur club de MMA en France, pour moi. On m’a dit : ‘Si tu veux combattre, vas-y.’ J’ai dit : ‘Ouais vas-y, mais ramène-moi un rappeur qui fait du MMA alors.’ J’aime le sport et la compétition, mais ce n’est pas dans mes objectifs de monter sur un ring”” avait-il expliqué avant de préciser “Franchement, ce n’est pas mon délire, mais on a qu’une vie.” mais depuis cette déclaration, le rappeur français repéré par Mac Tyer a pu changer d’avis sur la question. Le média La Transpiration spécialisé dans le MMA et la Boxe a d’ailleurs validé cette hypothèse qui devrait se confirmer prochainement.