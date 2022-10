Tayc s’excuse après ses différents scandales de son attitude sur scène

Tayc refuse d’être parfait…

Tayc a fait son mea culpa après les multiples polémiques sur son comportement sur scène pendant ses concerts notamment avec la gente féminine. De passage à Montréal, le chanteur s’est confié face au public pour s’exprimer sur son attitude lors de ses shows qui a notamment choqué les internautes face aux images de ses prestations et l’ont vivement critiqué.

Tout l’été les différents performances en concert de Tayc ont fait beaucoup parler. Il a pris l’habitude de faire monter sur scène à ses côtés une jeune femme pour faire une danse sensuelle ce qui avait dégouté le compagnon d’une des fans en jugeant cet acte comme un motif de rupture mais cela n’a pas vraiment perturbé l’interprète du single “Le temps” par la suite, il a continué de proposer des spectatrices de le rejoindre en pendant son show.

Ces erreurs font de moi l’homme que je suis

Récemment, il a encore outré le public en ramassant une culotte jetée sur scène pour la renifler, la séquence a scandalisé les internautes. Tayc a finalement demander pardon pour ses débordements. “J’ai envie de vous demander pardon, j’ai envie de demander pardon à tout le monde. Pardon pour toutes les personnes que j’ai pu décevoir, blesser, pendant cette ascension. Montréal je ne suis pas parfait, je refuse d’être parfait” a assuré Tayc lors d’un concert à Montréal.

“J’ai fait des erreurs Montréal, j’en fais et j’en ferais encore. Mais vous savez quoi ? C’est toutes ces erreurs qui font de moi l’homme que je suis aujourd’hui. Alors Montréal, je veux vous dire une dernière chose : personne ne me séparera jamais de mon public. Personne ne me séparera de la vie que j’ai choisi de mener. Alors ils vont parler mais j’irais au bout de chacun de mes objectifs. Et ça je vais le faire avec vous et ça grâce à Dieu” a ensuite conclu le chanteur qui a visiblement pris conscience de ses actes parfois déplacés.