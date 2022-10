Koba LaD vient d’annoncer qu’il a réalisé le feat de ses rêves

Pour Koba LaD la collaboration est incroyable !

Dans un entretien accordé à l’émission “Amuse Bouche” sur Youtube, Koba LaD a annoncé qu’il prépare actuellement un featuring avec un rappeur américain, Chief Keef. La collaboration s’annonce explosive et l’interprète de “Daddy Chocolat” a fait monter la pression avant de dévoiler plus d’informations sur cette connexion.

La fin de carrière est proche pour Koba LaD qui a évoqué à plusieurs reprises ne pas vouloir durer dans la musique afin de pouvoir retrouver une vie normale. En 2021, le jeune rappeur de 22 ans avait affirmé ne pas se voir “perdurer dans le temps” tout en assurant “je veux juste reprendre une vie normale. Dès fois, t’as des habitudes, maintenant que t’as une image, tu ne peux plus faire”. “Encore deux projets et j’arrête” avait-il ensuite confié. Depuis cette déclaration, l’artiste originaire d’Évry a dévoilé les deux volumes de sa mixtape “Cartel” et son prochain projet pourrait donc être le dernier.

Un gros coup frappé par le rappeur du 9.1. !

En attendant plus de précisions sur ce prochain projet qui n’est pas encore annoncé, Koba LaD ne chôme pas et vient de s’offrir un featuring avec artiste américain. Ce type de connexion se fait rare dans le rap ces derniers mois et c’est Chief Keef qu’il a décidé d’inviter. “Je prépare un pu*ain de morceau avec quelqu’un que je kiff de fou là, c’est Chief Keef. Le titre va être mortel. C’est lui qui a ramené la Drill, la vraie Drill. Il m’envoie tout le temps des cartons GLO GANG. C’est un bon de ouf.” a-t-il révélé dans un entretien avec dans le podcast “Amuse bouche” présenté par le duo Roman Frayssinet et Djimo.

Chief Keef a déjà collaboré avec un rappeur français en 2015 sur le titre “Bang Bang” en compagnie de Gradur pour l’album “L’homme au bob“.