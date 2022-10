Booba enfonce Maeva Ghennam, “Tu ne gagneras plus 1€, tu vas travailler”

Booba dézingue encore Maeva Ghennam !

La lutte contre les agissements des influenceurs ne connait pas de répit pour Booba et Maeva Ghennam pourrait en subir les conséquences car le rappeur français du 92i vient à nouveau de l’avertir sur Twitter de la menace qui pèse contre elle en lui adressant un message afin d’annoncer sa fin.

Avec plus de 25 ans de carrière dans le rap à son actif, Booba s’actif également en dehors de la musique notamment pour dénoncer des pratiques qui l’agacent comme celles des influenceurs sur Instagram ou Snapchat avec les placements de produits frauduleux. Chaque semaine l’ancien membre du groupe Lunatic formé avec Ali dans les années 90 balance des dossiers en ciblant principalement Magali Berdah, Marc Blata ou encore Maeva Ghennam qu’il avait rencontré en octobre 2021 lors d’un passage à Dubaï pour un showcase avant de passer la soirée ensemble. La jeune femme et B2O semblait s’être liés d’amitié en s’affichant ensemble sur les réseaux mais depuis la situation entre eux s’est tendue.

La guerre contre les influenceurs se poursuit pour le DUC !

Face aux révélations de l’auteur d’Ultra, l’émission de France 2 “Complément d’enquête” a mené une enquête dans un documentaire afin de dénoncer le comportements des influenceurs à l’encontre des internautes et Magali Berdah qui s’occupe des placements de produits de Maeva Ghennam s’était enfoncée dans ses explications pour justifier les pratiques de ses clients et de son agence “Shauna Events”. B2O avait jubilé après la diffusion du programme télévisé et vient encore d’en remettre une couche.

L’artiste du 92i a partagé sur Twitter une publication dans laquelle Maeva Ghennam révèle être indépendante et ne pas avoir besoin d’un homme en affirmant qu’éventuellement il ne serait utile que pour être un « sac à main ». La séquence a fait sensation sur le réseau social à l’oiseau bleu et Booba a ajouté un avertissement envers la jeune femme, “tu ne gagneras plus 1 euro mon bebew. Les escroqueries c’est fini! La papesse ne peut plus rien pour vous. J’ai un code promo pour toi “VAS TRAVAILLER”!”, selon le DUC avec les dénonciations des escroqueries contre els influenceurs, elle n’aura plus le même train de vie qu’avant et son activité pourrait sérieusement compromise.

Les hostilités entre Booba et Maeva Ghennam se poursuivent, le rappeur est toujours prêt à tout pour lui nuire alors qu’ils avaient été accusés tous les deux de vouloir former un “power couple” pour l’argent il y a quelques mois mais une rumeur formellement démentie par Kopp.