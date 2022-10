Drismer fait un flop ? Il ne reçoit même pas 10€ de la SACEM

Drismer ne semble pas prêt de faire fortune avec sa musique même s’il a fait un carton sur les réseaux avec ses freestyles en compagnie de son compère PCN, leur musique ne rencontre pas le succès escompté et la SACEM ne lui rapporte vraiment pas beaucoup comme il vient de le révéler.

La SACEM verse une somme ridicule à Drismer !

En début d’année, Drismer et PCN ont tout explosé et se sont fait connaitre le freestyle Bintou avec plus de 3 millions de vues. Cela a permis au duo de signer en maison de disque chez Sony et de sortir un premier projet de 8 titres cet été avec l’album “Sang 9” ainsi que de réaliser plusieurs clips. Cet opus pourrait bien être le dernier du groupe, “On sort notre dernier projet en novembre et ensuite on raccroche… Avec PCN on aura marqué l’histoire de la musique… Vous allez nous manquer” s’est récemment exprimé l’un des membres sur Twitter à ce sujet.

Sur Twitter, Drismer a encore fait le buzz en postant une photo avec le chèque qu’il a reçu de la SACEM de ses revenus avec sa musique et sur lequel est inscrit la modique somme de 9,88 euros. Malgré les millions de vues sur Twitter, le duo n’est pas aussi populaire sur les plateformes de streaming avec moins de 20 000 auditeurs mensuels et sur Youtube avec moins d’un million de vues avec toutes les vidéos. “Voilà mes 9.88€ de SACEM” a-t-il noté en légende. “Je pensais pas que c’était aussi compliqué de gagner sa vie en faisant de la musique.” a-t-il ensuite ajouté.

“J’ai bien réfléchi et j’ai décidé d’acheter une prod à 9.88€ pour faire un banger les Beatmaker intéressés envoyez un mail : drismer92320@gmail.com” a poursuivi Drismer dans un autre tweet après avoir questionné les internautes sur ce qu’il peut faire de cet argent. “Achète une maison et monte peut être une petite société a ton nom avec ce qui reste”, “investir dans un cahier, une trousse et un sac à dos”, “Achète une villa, investi dans la cryptomonnaie et avec le reste mets ta famille à l’abri.” ont réagi avec humour les Twittos.

Voilà mes 9.88€ de SACEM pic.twitter.com/72cXw5fqqz — Drismer 🕺🏻 (@drismer92320) October 8, 2022