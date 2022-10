Gims met tout le monde d’accord avec un titre inédit 100% Rap

Gims est toujours un rappeur et le prouve, ça kicke fort !

Souvent critiqué sur le fait de ne pas être un vrai rappeur et d’être devenu un chanteur de variété, Gims a parfaitement répondu à ses détracteurs en dévoilant l’extrait d’un nouveau morceau extrait de son prochain album “Les dernières volontés de Mozart – Symphony” qui a fait sensation auprès des fans de rap français. Meugui sait toujours rapper comme à ses débuts avec la Sexion D’Assaut et le démontre encore.

Après avoir annoncé la fin de la Sexion D’Assaut et présenté la sortie de son nouvel opus avec un premier single nommé “Maintenant”, en attendant le 2 décembre 2022 pour découvrir cet album, Gims continue de faire monter la pression sur ses réseaux. Meugui est un artiste pouvant s’adapter à différents styles de musique comme le chant, il l’a démontré à plusieurs reprises avec succès tout au long de sa carrière mais il n’a pas oublié que de base le rap est sa première passion de ses débuts. Il y a quelques jours, le mari de Demdem a balancé une archive d’un freestyle inédit à l’âge de 16 ans pour rappeler au public qu’il est un vrai “kickeur” en enchainant les punchlines sur l’instru.

Meugui n’a pas abandonné le rap !

Gims n’a rien perdu de son talent de l’époque du début de la Sexion D’Assaut et le prouve une nouvelles fois pour répondre aux critiques. Même s’il avait pourtant déclaré auparavant ne plus vouloir faire de titre rap en assurant que sa collaboration avec Nekfeu en 2020 marque le fin d’une ère. Meugui avait exprimé quelques semaines suite à la sortie de cette connexion son souhait de ne plus vouloir rapper mais il vient finalement de changé d’avis.

En effet Gims vient de partager sur ses réseaux un extrait d’un titre inédit de son prochain album pour prouver que c’est toujours un rappeur et il n’a rien perdu de sa technique, de quoi faire plaisir à ceux qui l’attendent sur des nouveaux morceaux rap.