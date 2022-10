Booba dégouté par la folie de Magali Berdah pour virer Aya Nakamura à la Une de Forbes

Même s’il a gagné une bataille en justice pour la réactivation du compte Instagram d’OKLM, le profil avait été désactivé suite à une plainte de Demdem, la femme de Gims et de Magali Berdah, la plateforme refuse toujours pour le moment de rétablir le profil. Booba est donc toujours contraint de s’activer sur un autre réseau social, il sévit depuis plusieurs mois sur Twitter suivi par près de 6 millions d’abonnés et s’est insurgé d’une nouvelle révélation sur le gérante de Shauna Events.

Face aux influenceurs, Booba n’a pas de répit, il y a quelques jours le rappeur français de 45 ans a mis un coup de pression à Maeva Ghennam l’avertissant sur la fin de sa vie dorée à Dubaï suite aux accusations de ses placements produits frauduleux et en raison de son affiliation à Magali Berdah qui elle vient également encore de se retrouver dans un nouveau scandale médiatique. En effet cet été cette dernière a présenté une couverture du célèbre magazine économique américain Forbes sur laquelle elle apparait en première page tout en déclarant fièrement, “Juste pour ma grand mère… merci à @forbes_fr”.

Forbes semble donc lui avoir dédié une couverture, symbole de réussite dans cette édition datée du mois de juillet 2022 sur les 40 femmes françaises les plus influentes de l’année sauf que c’est en réalité Aya Nakamura qui figure à la Une du magazine. D’après les informations du Parisien, Magali Berdah a déboursé 20 000 euros afin d’obtenir plusieurs exemples de ce numéro avec son visage en couverture et non celui de la chanteuse ainsi que le titre “La reine du digital 2.0 et de l’influence.” au lieu de “Aya Nakamura, artiste, francophone de l’année, ‘Je susi une femme consciente'”, cette information n’a pas échappé à Booba.

Accusée d’avoir menti, Magali Berdah a expliqué avoir voulu faire plaisir à sa grand-mère et Forbes France a confié que cet exemplaire remanié existe réellement mais n’a pas été envoyé aux abonnés du magazine ou encore mis en vente. Pour afficher son soutien à Aya Nakamura, Booba a partagé sur Twitter des articles sur cette affaire en dénonçant une fausse couverture et en ajoutant le commentaire, “Celui-ci est le PIRE ENCORE. @magaliberdah a dépensé plus de € 20 000 sur FAKE FORBES IN PRINT, est allée en ligne pour justifier que c’était “pour sa grand-mère” tout en marquant @forbes_fr et fait actuellement face à un contrecoup majeur en France en raison de multiples réclamations liées à ses entreprises commerciales frauduleuses”.

This one is the WORST ONE YET. @magaliberdah spent over €20,000 on FAKE FORBES IN PRINT, went online to justify it was “for her grandmother”while tagging @forbes_fr and is currently facing major backlash in France due multiple claims connected to her fraudulent business ventures pic.twitter.com/hcczhykpZG

— Booba (@booba) October 10, 2022