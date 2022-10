Choquée, Wejdene s’exprime suite au drame mortel impliquant le rappeur YKM

Wejdene pleure la mort d’un proche suite à la rixe ayant éclatée dans la nuit du vendredi 7 octobre au samedi 8 octobre 2022 à Brunoy en Essone dans le quartier des Hautes-Mardelles. Selon les informations du Parisien, Asriel âgé de 19 ans est décédé suite à un tir accidentel de son ami le rappeur YKM qui est l’ex compagnon de la chanteuse. Actuellement détention provisoire le jeune artiste signé sur la label Guette Music de Feuneu est mis en examen pour meurtre et violences aggravées, l’interprète du tube Anissa a rendu hommage à la victime de ce drame.

Wejdene en deuil !

Selon la version des faits de YKM, lors d’une altercation entre quartiers rivaux impliquant 15 à 20 personnes, il aurait tiré par erreur sur Asriel. C’est en brandissant un fusil à pompe pour repousser un agresseur que le coup est parti et a blessé mortellement au thorax son ami. Après cette rixe, le jeune homme s’est caché pour éviter un lynchage et a appelé la police venue le secourir en dispersant la foule avant de procéder à son arrestation. Proche du rappeur et de la victime, Wejdene a rendu hommage à ce dernier cité dans un message touchant.

Attristée par la mort de Asriel, Wejdene est en effet sortie du silence suite à cette disparition tragique en postant plusieurs messages dans sa story Instagram, “Je n’ai pas la force et je ne réalise pas. Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un. Je t’aime Ariel. La joie et la bonne humeur en personne. Nos coeurs sont vides. Repose en paix mon frère” a-t-elle publié dans une première publication avant d’ajouter, “J’espérais que ce soit un cauchemar et qu’on se réveille tous. Pourquoi… On t’aime tous on t’aime”.

“C’est donc pas un cauchemar c’est bien réel. Mon petit frère, mon bon petit, le seul qui est respectueux de A à Z, pas meilleur que toi. Plus rien ne sera comme avant, plus rien, réveil toi, reviens… Tu peux pas partir comme ça mon gars, tu peux pas me laisser” a également commenté le manager Wejdene, Feuneu suite à ce drame.