Du sang sur le visage, Gims inquiète ses fans avec une mystérieuse blessure

Gims s’est-il blessé au visage ? sa photo intrigue ! Meugui vient de présent son prochain album et de confirmer la fin de son groupe la Sexion D’Assaut suite à des désaccords mais c’est pour une toute autre raison qu’il suscite des questions auprès de sa communauté. Le rappeur parisien a surpris ses fans dans sa dernière story avec une inquiétante photo en affichant une blessure au visage sans donner aucune précision.

Gims s’affiche ensanglanté !

Devenue l’un des plus grands vendeurs disques en France, Gims prépare son grand retour en musique pour cette fin d’année après s’être retrouvé au centre d’une rumeur de sa rupture avec Demdem qu’il a rapidement formellement démenti. Meugui va sortir le 2 décembre prochain l’ambitieux projet baptisée, “Les dernières volontés de Mozart” qu’il a présenté comme un album phénomène. “Wolfgang Amadeus Mozart ne rentrait dans aucune case, il a composé et excellé dans tous les registres de son époque. Son audace, sa virtuosité et son génie sont inégalables et traversent le temps.” a-t-il décrit pour annoncer cet opus très attendu.

Dans cette album Gims s’est lancé le défi “d’avoir composé des morceaux aux univers tous différents, à la fois populaires et toujours innovants. Ce nouvel opus est d’une qualité redoutable, rassemblant 20 titres qui sont autant de tubes en devenir.” avec comme premier extrait le single “Maintenant” déjà disponible. En attendant le prochain extrait de cet album, Gims a posté une story sur Instagram une photo de son visage en prenant soin comme toujours de cacher son visage mais en affichant une blessure du côté gauche de sa tête avec du sang. Il n’a donné indication sur ce qui lui est arrivé, sans savoir s’il s’agit d’une véritable blessure ou d’un maquillage pour le tournage de son prochain clip, le cliché a lancé une certaine préoccupation auprès de ses fans. Il a ensuite publié une autre story avec le message, “Je ne travaille plus avec Indifférence Prod” sans donner une fois de plus des indications sur les raisons de la fin de sa collaboration avec ce label référence de l’industrie de la musique.

