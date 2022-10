Gims concurrencé par Booba ? L’album Blanco Nemesis refait surface

La rumeur Blanco Nemesis pour contrer Gims enflamme la toile !

Au mois de janvier 2020 la rumeur de la sortie d’un album surprise de Booba intitulé “Blanco Nemesis” a circulé avec insistance mais finalement le projet n’a jamais vu le jour mais l’annonce de la parution du nouvel opus solo de Gims avec “Les Dernières Volontés de Mozart” pour le 2 décembre a relancé l’agitation sur ce projet même si Kopp n’a fait aucune déclaration sur cette information.

Il y a un peu plus de deux ans avant l’annonce de la sortie de son ultime album Ultra pour le mois de mars 2021, dans une story Booba avait laissé apparaître des mystérieux fichiers audio sur son ordinateur portable avec une mystérieuse playlist nommée “Blanco Nemesis” puis encore un autre dossier intitulé “Blanco Beats”. Ce nom rappel le titre de son huitième album “Nero Nemesis” paru le 4 décembre 2015 et l’époque les fans ont rapidement imaginé que B2O prépare une suite à ce opus, les théories ont fusée sur le Internet mais finalement aucun projet n’est pas sorti mais cette rumeur continue d’hanter les fans du rappeur français exilé à Miami et vient d’être relancée.

Le fameux projet secret de Booba ?

Booba n’a jamais évoqué le nom de ce projet qui agité les fantasmes de ses fans mais suite à l’annonce de l’album “Les Dernières Volontés de Mozart” de Gims, le DUC pourrait dévoiler un projet le même jour, une habitude pour lui afin de comparer ses chiffres ventes face à ceux de ses rivaux. C’est sur Twitter que le “Blanco Nemesis” s’est de nouveau retrouvé dans le Top des Tendances suite à un thread d’un internaute sur le réseau social traitant des différents titres inédites du rappeur postés ces dernières années mais qui ne sont jamais sortis sur les plateformes de streaming de quoi donner de la consistance à cette hypothèse même si B2O avait affirmé ne plus vouloir sortir d’album après Ultra.

Les Twittos ont eux validé cette théorie avec plus de 4 000 “J’aime” sur le publication que vous pouvez découvrir dans les détails en bas de l’article alors que Kopp très actif sur Twitter ces derniers temps n’a pas encore fait de commentaire sur ce thread et qui pourrait également faire le choix de sortir un album surprise.