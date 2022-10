Mbappé à Madrid dès demain

Mbappé de passage en Espagne mais ce n’est pas pour discuter avec le Real ! Quelques heures avant le match de Ligue des Champions entre le Paris Saint Germain et Benfica au Parc des Princes, les rumeurs concernant l’avenir du numéro 7 agitent la presse sportive et le média Espagnol Marca vient de lâcher une bombe en affirmant que le champion du monde veut être dès le mois janvier 2023. En attendant le joueur sera de visite à Madrid dès demain mais pour une autre que sa carrière.

C’est chaud entre le PSG et Mbappé !

Après plusieurs semaines d’une longue négociation et un possible départ au Real Madrid pour rejoindre son coéquipier en équipe de France Karim Benzema, Kylian Mbappé a décidé cet été de rester à Paris en signant un contrat record en devenant le joueur de football le mieux payé de la planète avec 128 millions de dollars de revenus. Mais un invraisemblablement rebondissement pourrait finalement le voir quitter Paris plus vite que prévu, le journal Marca affirme qu’il veut absolument partir du PSG dès cet hiver.

Mbappé se sentirait trahi au PSG car selon lui le club Parisien n’a pas tenu ses promesses au niveau du recrutement lors du mercato comme cela était prévu au moment de négocier le renouvellement de son contrat, il juge désormais avoir fait une erreur en restant dans la capitale française. Déçu, KM7 voudrait déjà trouver un nouveau club dès le mois de janvier au prochain mercato et bien sur les premières rumeurs proviennent d’Espagne. Il a toujours rêvé d’évoluer sur les couleurs Merengues Les dirigeants se refuseraient à le laisser partir pour le Real Madrid.

D’après la Cadena COPE l’attaquant Parisien va rejoindre Madrid ce mercredi mais avec comme raison officielle d’assister à La Corrida de la Hispanidad avec ses coéquipiers Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Keylor Navas, un timing qui n’est pas forcément idéal face à l’agitation actuelle au PSG.