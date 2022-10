Niska réagit à la drôle de danse d’un joueur Japonais sur l’un de ses titres

Avant son concert événement à l’Accor Arena de Paris le 16 novembre prochain, Niska poursuit sa tournée avec un récent passage sur l’île de la Réunion et reste très actif sur ses réseaux. Le rappeur d’Évry est toujours proche de sa communauté sur Instagram et Twitter, il vient notamment de réagir à une séquence insolite d’un joueur de football Japonais en train de s’ambiancer sur l’un de ses morceaux.

La séquence amusante du joueur Japonais a fait rire Niska !

Depuis le début sa carrière Niska a souvent inspiré ou encore affiché une proximité avec les joueurs de football comme Blaise Matuidi sur le célèbre tube “Matuidi Charo” paru en 2015. L’ancien international français a souvent fêté ses buts avec le PSG en faisant la danse du charo qui est une référence aux battements d’ailes des charognards en plein vol. L’année dernière, le rappeur français avait également révélé son échange privé avec Karim Benzema avant la double confrontation entre Paris et le Real Madrid en Ligue des Champions, dans laquelle le buteur Madrilène avait prédit la qualification de son club.

Ce sont des images encore plus inattendues que Niska vient de partager sur Twitter car cette fois-ci ce n’est pas un joueur français mais un japonais qui a validé sa musique. En effet dans la vidéo en question, Satoshi Tanaka évoluant dans l’équipe Belge de KV Courtrai est dans la salle de sport de son club avec ses coéquipiers et se met à danser à la diffusion du titre “Chasse l’homme” du Zikuforo. Le clip de cette chanson parue en 2017 sur l’album “Commando” comptabilise plus de 68 millions de vues, le single est l’un de ses plus grands tubes du rappeur. “Faut retaffer un peu la gestu“ s’est amusé à commenter l’artiste pour se moquer de la gestuelle du joueur en postant l’extrait avec des émojis “Force” et “Visage Riant Aux Larmes“.