Booba dézingue Gims, “il est terminé”

Booba démolit encore Gims !

Après Vald, c’est au tour de Gims de prendre un gros tacle de Booba qui ne lâche jamais rien dans ses clashs. L’autoproclamé Boss Du Rap Game a réagi à l’actualité du moment de Meugui tout en ressortant l’ancien dossier du vocal dans lequel il veut l’anéantir ou en lui défiant d’ôter ses lunettes.

Booba s’est abord étonné du partenariat de Gims des jeux en ligne avec Gotaga, pour une Poker Night le 17 octobre cette démarche a faire rire les internautes qui se sont moqués du leader de la sexion d’assaut, “Ne me souhaitez pas la bonne année mais venez jouer au poker avec moi”, “Tu vas jouer avec l’argent des CPF ? Les jeux d’argent c’est haram mais y’a que les fêtes chrétiennes qui te dérange. Retourne chanter au Qatar vendu” ou encore “Mais Gims concentre toi sur les vrais choses non ? Tu donnes des leçons aux musulmans qui se trompent de chemin selon toi, pratique les d’abord non ?” peut-on lire dans les réactions relayées.

B2O veut en finir avec Meugui !

“Ça y est il est terminé. Le grand musulman donneur de leçons. Il est à sec.” a ajouté B2O en commentaire avant de poursuivre ses attaques. Booba n’a toujours pas digéré l’affaire de l’enregistrement audio de Gims dans lequel ce dernier assure avoir prié pour son anéantissement. “Il y a 3 jours, j’ai fait une invocation, j’ai demandé à H-Magnum de prier, ma femme elle aussi elle a prié (…) J’ai demandé l’anéantissement de Booba, j’ai demandé sa destruction pour le mal et l’humiliation qu’il veut tenter de me faire. J’ai demandé à Allah, à Dieu de me trouver une issue favorable. De s’en débarrasser comme lui, il le veut” avait déclaré Meugui dans ce extrait audio avant d’ajouter “Booba, il faut l’arrêter, ça suffit ! Je vais l’attraper je vais lui faire du sale” déclare Meugui dans ce vocal. “TU VAS VOIR!” a averti Kopp en légende de la publication.

“Si seulement vous pouviez le voir sans ses lunettes vous comprendriez quel genre de démon il est! Vous seriez aussi morts de rire @gims. Montre leur le reflet de ton âme.” a ajouté Booba dans un dernier en lançant le hashtag “sans tes lunettes challenge” pour interpeller Gims afin qu’il enlève ses fameuse lunettes qu’il n’ôte jamais en public pour éviter de révéler ses yeux afin de ne pas être reconnu.