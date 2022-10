Eminem réussit un exploit qu’aucun rappeur n’a réalisé

Eminem entre encore un peu plus dans la légende

Interpellé par Mike Will Made-It pour réaliser le deuxième volet de 8 Mile, Eminem n’a pas encore donné suite à cette demande mais vient dedécrocher un nouveau record avec son single Godzilla qui décroche le milliard d’écoutes lui permettant de marquer encore un peu plus de son empreinte l’histoire du rap.

Dans sa carrière, Eminem a toujours eu comme objectif d’être le meilleur rappeur au monde, “Mon rôle c’est de continuer à essayer d’être le meilleur. C’est ce que je veux ressentir à l’intérieur. Mais je ne peux pas le faire avant d’écouter ce que J. Cole a fait ou ce que Kendrick vient de sortir. Je ne veux pas être emporter dans le tout-venant. Je veux que tout le monde continue de savoir qui je suis. Comme je l’ai déjà dit : « Ils rappent pour être les meilleurs rappeurs ».” avait-il assuré à ce sujet dans un entretien avec XXL tout en expliquant que lorsqu’il entend un titre incroyable, il se dit ne pas être et se remet directement au travail pour tenter de créer quelque chose d’inédit impossible à surpasser.

“Rapper à un niveau que personne d’autre ne pourra atteindre. Encore une fois, c’est subjectif et chaque rappeur veut être le meilleur. Donc j’attends de la jeune génération qu’elle me pousse” avait-il confié cette interview et Slim Shady vient encore de le prouver une nouvelle fois que sa recette pour faire mieux que les autres fonctionne en réalisant un exploit inédit.

Slim Shady milliardaire avec Godzilla

Le rappeur originaire de Détroit vient de franchir le cap des du milliard de streams avec le morceau Godzilla sur lequel figure en featuring Juice WRLD, le clip cumule également plus de 500 millions de visionnages sur Youtube. Eminem devient avec cette performance le seul artiste de tous les temps à avoir des titres qui ont dépassé le milliard de streams sur trois décennies différentes.

Malgré les années qui passent, Eminem est donc toujours aussi populaire même sur les plateformes de streaming. Godzilla est le 6ème titre du Rap God a atteindre ce seuil du milliard d’écoutes comme les trois singles, Without Me, Love the way you lie et The Real Slim Shady cette année mais c’est la première fois qu’une de ses chansons aussi récentes franchit ce cap.