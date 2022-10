Vald : Booba l’attaque sur son père insulté de raciste

Le père de Vald traité de raciste !

Alors que la clash entre Booba et Vald semblait être devenu de l’histoire ancienne, Élie Yaffa vient d’en remettre une couche pour relancer leur embrouille en relayant l’extrait d’un clip du rappeur Seko SR intitulé N.L.R dans lequel ce dernier l’attaque en traitant de raciste le père de l’artiste du 93 qui n’a pas répondu à cette accusation.

En début d’année un conflit a éclaté entre Booba et Vald suite à la sortie de l’album “V” le 4 février 2022, l’interprète de Ratpi World a émis des doutes sur le succès de ce projet en accusant son rival d’avoir tricher sur les chiffres des ventes. Sullyvan a ensuite répliqué et les deux rappeurs ont eu plusieurs échanges virulentes sur les réseaux sociaux pendant plusieurs semaines puis au mois de juillet ils ont failli se croiser au festival des Francofolies. Le rappeur d’Aulnay-sous-Bois avait tenté de bloquer l’entrée sur scène du DUC, retardant le début de son concert avant l’arrivée d’une escorte policière pour éviter une confrontation, la soirée s’était finalement déroulée sans aucun incident majeur.

Booba reprend les hostilités contre le V !

Suite à cet épisode Vald et Booba s’étaient expliqués par publications interposés sur les réseaux pour donner chacun sa version des faits avant que la tension entre eux ne s’apaise. “Même si ce n’est pas mon truc, même Vald. Il triche mais il écrit super bien. Avant qu’on ne se clashe, on devait faire quelque chose ensemble. Très belle écriture.” a même déclaré récemment très sincèrement Kopp dans une interview faisant l’éloge de son rival en s’exprimant sur les autres rappeurs français.

Comme souvent dans ses clashs, Booba a finalement repris ses vieilles habitues. Il a partagé sur Twitter un extrait du clip d’un rappeur nommé Seko SR, l’artiste cible Vald dans ce titre baptisé “N.L.R (PAPA A VALD)” et y chante, “Ni*ue les racistes comme le papa à Vald“. “@mezox_sourou N.L.R. @vald_ld #lesretombées #rogerleraciste” a ajouté le DUC en légende pour offrir un gros coup de promotion pour cet artiste peu connu du public qui fait référence au scandale d’un certain Roger Le Du qui publie sur Facebook des messages très douteux et souvent à caractère raciste. Kopp avait affirmé que ce cache le père du V derrière l’identité de cet internaute car il avait posté des photos du rappeur plus jeune sur son profil.