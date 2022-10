Magali Berdah provoquée en public par des fans de Booba, B2O exulte

Quand Magali Berdah croise un Ratpis dans la vrai vie ça fait le bonheur de Booba ! Le père de Luna et Omar s’est empressé de partager à ses abonnés la séquence pour faire part de sa satisfaction de ses fans qui ont tenté d’embrouiller en public la patronne de Shauna Events tout en filmant la scène mais elle a plutôt pris cela avec le sourire.

La boss de Shauna Events se fait embrouiller par des pirates !

Désormais suivi par près de 6 millions d’internautes sur Twitter, Booba n’a toujours pas pu reprendre la main sur le compte Instagram d’OKLM malgré la décision en sa faveur de la justice pour la réactivation du profil. Les représentants de l’application ont assuré ne pas vouloir procéder à cette remise en ligne car cette sanction ne serait pas liée à sa guerre avec Magali Berdah au contraire de ce qu’affirme le fondateur du 92i qui a déjà annoncé ses intentions de défendre ses droits avec une autre action en justice contre le réseau social dans le but d’obtenir gain de cause.

Dans sa lutte contre les influenceurs, Booba est sans aucune pitié envers Magali Berdah mais cette dernière déplore depuis plusieurs mois son mal être face à l’harcèlement en ligne qu’elle subit depuis des longs mois de l’auteur d’Ultra ainsi que de sa communauté de fans qui sont prêts à tout pour lui nuire même à aller à son encontre comme le démontre une récente vidéo publiée sur Twitter.

En effet Booba ne manque aucune occasion de narguer Magali Berdah et vient de relayer une coutre séquence dans laquelle l’influenceuse se fait embrouiller en public par des fans. La vidéo a fait le buzz sur Twitter, sur les images des jeunes “pirates” rencontrent l’agente de personnalité de téléréalité et l’un d’eux en profite pour l’interpeller au sujet de son conflit avec B2O tout en la provoquant mais elle prend cela avec le sourire en assurant ne pas connaitre le rappeur, “Je connais pas” avant d’accepter de prendre quelques selfies. “La vie en vrai.“ s’est réjoui le DUC face à cette séquence alors qu’il a également dénoncé cette semaine le fait que Magali a payé 20 000 euros pour s’afficher sur la couverture du magazine Forbes consacré aux 40 femmes françaises les plus influentes de l’année à la place d’Aya Nakamura.