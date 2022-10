Pourquoi Rohff a pris ses distances avec Karim Benzema ?

Rohff s’était lié d’amitié avec Karim Benzema avant qu’il signe au Real. Très proches pendant quelques années, le deux hommes se sont ensuite éloignés l’un de l’autre et leur relation a pris fin. Certains fans se posent toujours la question de la raison de cette séparation alors que le rappeur s’était expliqué à ce sujet il y a quelques années à l’occasion de son passage à l’antenne de RMC Sport 1 dans le programme Vestiaire sans faire le lien du rapprochement de KB9 avec Booba.

C’est désormais de l’histoire ancienne !

Mais pourquoi Rohff et Karim Benzema ne sont plus amis ! La question est souvent revenue auprès des fans d’Housni. Les deux compères avaient collaboré ensemble en 2010 sur le single intitulé “Fais moi la passe” produit par Architekt extrait de l’album “La Cuenta”, KB9 avait posé sa voix sur ce titre avec un petit couplet et sur l’outro. Le duo s’était affiché à plusieurs reprises ensemble à l’époque et l’artiste du 94 a même révélé récemment avoir eu en 2009 un accident de voiture en compagnie du joueur Madrilène lors d’un séjour à l’île de La Réunion en révélant que c’était lui le fautif de cet incident qui avait fait la Une de la presse locale au moment des faits.

Depuis ces années là les deux hommes ont mis fin à cette amitié même si Benzema est toujours passionné de rap et a fréquemment des échanges avec d’autres rappeurs français ou leur apporte de la force. Rohff et KB9 ont pris des distances et ne se parlent plus depuis longtemps mais il y a quelques années Housni s’était pourtant confié sur cette “rupture” entre eux sans aucune animosité. C’était sur le plateau télévisé de RMC Sport que le Padre du Rap Game a confirmé avoir totalement coupé les ponts avec le buteur du Real, il n’y a plus aucun contacte entre eux.

Rohff a assuré que cela est désormais de l’histoire ancienne et sans aucune importance, il a tourné la page en expliquant avoir 10 années d’écart avec Benzema et l’avoir fréquenté pendant 5 années. A l’époque de leur rencontre, le célèbre footballeur fan de sa musique n’avait que 15 ans et l’a contacté en passant pas son agent. Ensemble, ils ont même eu l’honneur de faire la couverture d’une édition du magazine sportif L’Equipe. “On a un peu chillé… Ca s’est arrêté là. Voilà, stop, c’est tout.” relate Housni sur cette relation qui a pris fin. KB9 de son côté n’a jamais fait de commentaire sur ce lien avec l’interprète de “TDSI” mais s’est rapproché de Booba en apparaissant notamment dans son clip “Walabok” en 2016.

En cette fin d’année Rohff fera également sur retour sur scène pour un concert exceptionnel le mois prochain à l’Accor Arena de Paris le 15 novembre.