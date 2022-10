Gims méconnaissable sans lunettes, Booba révèle une photo privée

Alors qu’il vient de dévoiler l’inédit “KOA”, Booba poursuit ses investigations contre Gims en mettant sa menace à exécution après avoir demandé à son rival de s’afficher publiquement sans porter ses lunettes afin de révéler son regard. Meugui n’avait pas répliqué à cette attaque mais B2O a fait des recherches pour trouver un cliché afin d’afficher les yeux du mari de Demdem.

Une cliché peu valorisant laissant apparaitre les yeux de Gims !

Ce vendredi Booba présente “KOA”, un morceau produit par X-Plosive qui ne devrait figurer sur aucun projet comme ses précédents singles parus depuis la sortie d’Ultra à moins que la rumeur de l’album surprise “Blanco Nemesis” ne se précise dans les prochains mois, cette théorie a refait surface dernièrement. L’ex membre du groupe Lunatic avait “teasé” ce titre avec un extrait en vidéo mis en ligne sur l’Instagram SonsOfPiraterie au début du mois de septembre. En marge de la parution de ce single, Kopp a encore placé un tweet contre Gims.

Cet été Gims avait répondu virulemment aux provocations de Booba et la situation entre eux s’est encore tendue un peu plus mais ces derniers temps le leader de la Sexion D’Assaut ne réagit plus aux messages de son ennemi mais sans que cela ne l’assagisse. Il y a quelques jours B2O s’est indigné du partenariat de Meugui pour une opération de jeu de poker en ligne avant de lui demander d’ôter ses lunettes pour révéler sa véritable personnalité en l’accusant d’être un “démon” en référence à la fois ou il a fait une incantation afin d’obtenir l’anéantissement de Kopp. “Si seulement vous pouviez le voir sans ses lunettes vous comprendriez” a-t-il lancé en annonçant aux internautes qu’ils vont être mort de rire en découvrant le visage sans lunettes de l’interprète de Bella.

Booba vient en effet de relayer une photo issue d’une capture vidéo dans laquelle Gims tient dans la main une enceinte de la marque JBL et ne porte pas de lunettes dévoilant ainsi ses yeux. “MOZART” a-t-il ajouté en commentaire avec un émoji “visage jaune avec un large sourire fermé et portant des lunettes de soleil noires”. Comme souvent Le DUC réussit à trouver des dossiers privés et n’est pas prêt de lâcher le membre de la Sexion qui vient d’annoncer la sortie de son prochain album en solo baptisé “Les dernières volontés de Mozart – Symphony” pour le 2 décembre 2022.

Des images rares de Gims mais qui ne sont pas inédites. Au mois juin il avait fait le buzz en jetant sur scène ses lunettes dans le public et des spectateurs avaient filmé la séquence avant de la publier sur les réseaux. Un accessoire que Meugui utilise depuis le début de sa carrière pour éviter d’être reconnu dans le but de préserver sa vie privée.