Orelsan démolit une candidate dans l’émission de Squeezie et ça buzz

En marge de la promotion de la seconde partie de sa série diffusée sur Prime Vidéo, “Montre jamais ça à personne”, Orelsan était invité dans l’émission de Squeezie “Qui est l’imposteur ?” en compagnie de son frère Clément Cotentin. Une séquence a bien rire les internautes lorsque le rappeur Caennais a ridiculisé la fausse invention d’une candidate qui n’a pas vraiment apprécié les moqueries à son encontre.

Orel’ sans pitié avec la jeune femme sur son couteau à beurre !

Dans la deuxième et dernière saison de son documentaire Orelsan a dévoilé les coulisses de la conception de son album “Civilisation” filmé par Clément Cotentin, quelques images de sa vie privée avec son mariage ou encore que Angèle devait figurer dans la liste des featurings de cet opus avec un futur tube mais qu’en raison d’un problème de timing la collaboration n’a pas pu se concrétiser.

Suite à la mise en ligne de sa série, Orelsan fait le tour des médias pour en assurer la promo aux côtés de son frère et cette semaine le duo était de passage dans l’émission “Qui est l’imposteur ?” de Squeezie suivi par plus de 17 millions d’internaute sur sa chaine YouTube dans une vidéo qui a connu beaucoup de succès en cumulant plus de 3 millions de visionnages en 24 heures. Les internautes se sont amusés des répliques du membre des Casseurs Flowters que ne s’est pas laissé piéger et une scène a notamment fait le buzz sur les réseaux.

Dans cette émission Orelsan devait identifier parmi 3 personnes celle qui présente un faux concept. Une jeune femme a dévoilé une invention assez insolite avec un couteau chauffant pour couper le beurre. Une idée qui n’a pas du tout convaincu le rappeur Caennais, “Elle a le droit d’avoir cette idée mais vraiment arrête ca va pas marcher“ a-t-il balancé face à la candidate déconcertée par les propos de l’artiste, “mais c’est horrible de dire ça“ a-t-elle répondu sous les fous rires des autres candidats.

Mort de rire, l’interprète de La Quête a ensuite mimer l’utilisation de l’objet pour s’en moquer avant de découvrir que cette dernière était “l’imposteur” à identifier, une rencontre que la jeune femme n’est pas prête d’oublier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Punchline Orelsan & Gringe (@punchline_orel)