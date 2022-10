Booba passe sur TF1 avec KOA qui est N°1 puis tacle Gims et Ninho

Booba fait un carton avec son nouveau single baptisé “KOA” produit par X-Plosive dont la vidéo lyricale réalisée par Adonis & Anais Hottat vient de dépasser le million de vues en 3 jours ce qui en fait le clip musicale le plus visionné du moment en France sur Youtube. L’ex membre du groupe Lunatic s’est aussi offert un passage télévisé sur TF1 avec ce titre en profitant de l’occasion pour adresser des piques contre Gims et Ninho.

La Piraterie n’est jamais finie : Le DUC provoque encore Meugui !

Ce samedi Booba avait déjà affiché sa satisfaction d’être entré à la seconde place du Top Singles avec son dernier morceau devant Ninho avec le titre “Carolina” paru le même jour qui s’est hissé en 4ème position du classement. Le DUC a encore fait part de sa satisfaction ce dimanche car “KOA” a eu l’honneur de s’offrir un gros coup de promotion inattendue en étant diffusé dans l’émission Téléfoot sur TF1 ce qui a permis au single d’avoir une énorme visibilité devant des milliers de téléspectateurs. “@GroupeTF1 Pourquoi vous lui faites ça au bigleu?! Il a déjà perdu sa gueuse ( Bogda ), son groupe, sa dignité y va tout perdre arrêtez y s’prend pour Mozart déjà apportez lui une aide psychologique mais laissez le arrêtez d’me partager vraiment!“ a jubilé B2O sur Twitter en relayant la séquence pour placer un tacle à Gims car son rival est produit sous le label Play Two du groupe TF1 tout en faisant référence au nom du prochain album de son ennemi, “Les dernières volontés de Mozart“.

Kopp a ensuite comparé le classement de son morceau avec le dernier single de Gims nommé “Maintenant” qui pointe seulement à la 135ème place du Top Singles sur Spotify loin derrière “KOA”. “Mozaaaaaarrrrrrttttttt le bigleu fait une entrée fracassante il débarque directement à la 135ème place il est rentré par la baie vitrée #maintenanttucreuses” a-t-il ajouté en légende avec plusieurs émojis mort de rire. Booba a poursuivi en annonçant que son morceau est numéro 1 des tendances musique sur Youtube. Le million de visionnage a été atteint en moins de 3 jours alors que le titre de Meugui lui ne cumule 1,3 million de vues en deux semaines, “On est pas v’nus enfiler des perles t’as capté?! #KOA1” a-t-il commenté.

Fort de succès, Booba a ajouté un message à Ninho sur Instagram, “Ninho t’as voulu esquiver le match mais le match est venu à toi. Oh ça va on rigole. Si tu veux la revanche tu me dis, je te plie en tak tak” décrit-il en légende d’une capture d’écran d’un article avec le titre “Avec son titre KOA, Booba fait mieux que Ninho et le fait savoir”. A noter tout de même que le nouveau titre de N.I est passé devant celui de B2O sur Spotify ce lundi “Carolina” totalise 850 000 écoutes contre 750 000 streams pour “KOA”.

.@GroupeTF1 Pourquoi vous lui faites ça au bigleu?! Il a déjà perdu sa gueuse ( Bogda ), son groupe, sa dignité y va tout perdre arrêtez y s’prend pour Mozart déjà apportez lui une aide psychologique mais laissez le arrêtez d’me partager vraiment!!! 😂🥶🤦🏽‍♂️🏴‍☠️ pic.twitter.com/wBrshrzp61 — Booba (@booba) October 16, 2022