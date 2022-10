Booba ridiculise le physique de Imen Es

Depuis son concert au Zénith de Paris, Imen Es est ciblée par les attaques sur son physique et Booba vient d’en rajouter une couche sans aucune compassion. Pas vraiment convaincu par les explications de la chanteuse sur sa récente grossesse, B2O s’est moqué d’elle en l’accusant d’avoir eu recours à la chirurgie esthétique avec une opération ratée et en déplorant que Maeva Ghennam est fautive de ce choix.

Booba se moque du cul de dinosaure d’Imen Es !

Au mois de mai 2021, Imen Es avait révélé publiquement la naissance de son premier enfant, depuis elle a fait son retour sur scène pour présenter à son public son album “Es” mais sa dernière apparition en concert a fait un bad buzz sur la toile. Vivement critiquée sur son apparence physique sur Twitter depuis cette prestation du 15 octobre, la chanteuse est accusé d’avoir subi un Brazilian Butt Lift qui est un transfert de graisse vers les fesses afin d’en augmenter le volume. Criblée par les moqueries à son encontre, elle est sortie du silence pour démentir les accusations mais Booba n’a pas cru l’explication donnée et a décidé de l’attaquer.

En effet Imen Es s’est retrouvée en Top Tweet suite à cette affaire de sa transformation physique. Dans un message posté sur ses réseaux, elle a affirmé se sentir bien dans sa peau et a justifié sa prise de poids par son nouveau corps de maman qu’elle accepte ainsi tout en demandant à ses détracteurs de la laisser tranquille. Cette mise au point n’a pas échappé à Booba qui comme des nombreux internautes n’a pas été convaincu par cette réponse. “On est tous un peu menteurs. Y s’agit juste de doser hein! On a tous des daronnes mais elles s’ont pas hérité d’un cul de dinosaure après l’accouchement. DOUCEMENT! On veut juste le nom du chirurgien pour le signaler c’est tout #teamkaaris Maeva Ghennam c’est ta faute!” a déclaré le DUC en plaçant un tacle à Kaaris avec qui la chanteuse a collaboré en 2020 sur le single “Lumière” ainsi qu’à Maeva Ghennam, l’influenceuse qui a toujours assumé avoir eu recours à des opérations chirurgie esthétique notamment pour gonfler ses fesses.

B2O ajouté une capture d’écran d’un internaute avec le message, “Donc là Imen Es veut nous faire croire que c’est à cause de ses grossesse et tout le tralala qu’elle a un cul semblable à celui d’un cheval ? Un moment donné faut arrêter t’as eu une chirurgie ratée, ça y est pourquoi mentir, je comprends par en faite”, ainsi qu’une photo d’Imen Es avant sa grossesse pour afficher la différence avec une autre de son concert au Zénith de Paris et enfin une photo de Danny DeVito en 1992 dans la peau de personnage Le Pingouin dans Batman : Le Défi.