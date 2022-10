La pique de Benzema à Deschamps sur sa non sélection

Karim Benzema, la presse ne parle que de lui en ce début de semaine ! Les médias, les journalistes, les célébrités tout le monde fait les louanges du joueur Madrilène qui succède à Lionel Messi au palmarès du Ballon D’Or. Une première pour un français depuis plus de 20 ans suite au sacre de Zidane en 1998. Lors de son discours après avoir reçu son trophée, le buteur du Real s’est brièvement exprimé sur sa difficile période de non sélection en Bleus avec un petit tacle au sélectionneur.

KB9 a travaillé très dur pour revenir chez les Bleus !

Suite à la polémique de la se*tape de Valbuena en 2016, Karim Benzema s’est retrouvé banni de l’équipe de France. Dans une interview le joueur avait même estimé que Deschamps “a cédé à une partie raciste de la France” en choisissant de ne pas le sélectionner et le point de non retour semblait être atteint cette année-là entre l’attaquant et le sélectionneur des Bleus qui avait ensuite expliqué que “la ligne rouge a été franchie” en réaction à un tag “raciste” sur sa maison suite aux propos de l’époque du nouveau Ballon D’Or.

Écarté de l’équipe de France pendant plusieurs années, KB9 ne participe pas à la Coupe du Monde 2018 en Russie remportée par les Bleus. Didier Deschamps évoque un choix sportif mais en l’année dernière, il revient à la surprise générale sur sa position. Avant l’annonce de la liste des joueurs sélectionnés pour l’Euro 2021, la rumeur du retour de Benzema sous le maillot bleu circule avec insistance avant d’être confirmé. Malgré l’échec face à la Suisse dès les huitièmes de finale de cette compétition, Benzema réalise des bonnes performance et remporte la Ligue des Nations quelques mois plus tard.

Grand vainqueur de la cérémonie du Ballon d’Or 2022, Karim Benzema n’a pas oublié cette période sans évoluer avec la sélection nationale. Dans son discours sur scène pour livrer ses premières impressions, il a rendu hommage à son ancien entraineur Zinédine Zidane qui a lui a remis le trophée tout plaçant une petite pique au sélectionneur. “Il n’y a pas que le côté bien aujourd’hui parce-que c’est là devant moi. Mais il y a eu ces périodes où par exemple, je n’étais pas en sélection, où j’ai rien lâché. Où j’étais avec mon coach ici, on travaillait beaucoup aux entraînements” a-t-il déclaré avant de préciser sur ce passage compliqué dans sa carrière, “Il me répétait sans cesse de garder dans ma tête cette joie de jouer au foot et qu’un jour je pourrais gagner ce trophée-là. Donc voilà je suis vraiment fier de mon parcours”.

Présent dans le public, les caméras de l’Equipe TV n’ont pu s’empêcher de filmer en gros plan le visage de Didier Deschamps au moment de cette déclaration. L’ancien entraineur de l’OM a ensuite félicité Karim, “C’est bien pour lui car il le mérite. Cette reconnaissance est pour tout le football français. (…) Pour nous, c’est une fierté d’avoir un Ballon d’Or en plus”.