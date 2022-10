Booba enfonce Maes et Maeva Ghennam en confirmant leur relation

Ca chauffe pour Maes et Maeva Ghennam, Booba vient encore d’en ajouter une couche sur les rumeurs de coucherie entre l’interprète de Madrina et la candidate de téléréalité. Le Boss du Rap Game n’a pas manqué l’occasion de s’immiscer dans ce dossier sur les révélations de la relation entre son compère et l’influenceuse avec des nouvelles preuves afin de rendre public toute la vérité sur ce scandale.

Les révélations fracassantes de Booba sur une fausse conversation de Maeva Ghennam !

Après avoir démenti leur liaison, Maeva Ghennam a tenté de mettre définitivement fin à la rumeur d’avoir eu une relation intime en compagnie de Maes en postant une story avec une capture d’écran d’une supposée discussion privée entre elle. Le rappeur du 93 y affirme regretter ses propos de l’enregistrement vocal dans lequel il laisse sous entendre avoir couché avec l’influenceuse tout en avouant avoir menti. “J’me suis vanté d’un mensonge entre potes. Je ne savais pas que la trahison viendrait des plus proches. Désolé du dérangement ma grande” écrit l’artiste Sevranais dans cette en conversation qui est un fake selon les dernières preuves révélées par Booba.

Maes déclare dans la suite de la discussion en question avoir une femme, des enfants et ne pas avoir voulu que cette audio fuite sur la toile. Maeva Ghennam lui répond qu’il aurait dû réfléchir aux conséquences de ses propos au lieu de mentir avant d’affirmer que rien ne s’est passé entre eux hormis un after d’une soirée avec plein de personnes autour pour rassurer sa compagne. De quoi apaiser les rumeurs mais Booba toujours bien informé a rapidement réagi pour démontrer que c’est une fausse conversation et que la jeune femme a tout manigancé pour sauver les apparences.

En effet, B2O a posté une autre version d’avant cette fameuse discussion pour confirmer qu’ils ont bien eu une liaison, “Tous les médias ont cramé” déclare notamment Maes. Dans cette capture d’écran présentée par le DUC, Maeva Ghennam et le rappeur de Sevran discutent dans le but de préparer une fausse conversation afin de calmer l’agitation sur leur relation. “Bravo génie vous êtes tombé dans le piège oui le DM était faux pour ça que tu jures sur le bon dieu et ne mentionne que ça! Maintenant fais la même vidéo et jures le bon Dieu ta maman etc que t’as pas humhum avec Maes. On attend… On est prêts” a commenté Booba en postant une vidéo de l’influenceuse qui tente de se justifier. Cette histoire est visiblement loin d’avoir atteint sa conclusion et Booba semble prêt à tout balancer.





.@Maevaghennam1 T’es sûre de toi là? On va te laisser une ou deux heures pour effacer ce mensonge de débutant. Concentre toi choupette… pic.twitter.com/vtNBsfzSCO — Booba (@booba) October 19, 2022