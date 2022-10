Gims se justifie sur ses scandales comme celui de ne pas souhaiter la Bonne Année

L’affaire des souhaits de la nouvelle année de Gims date d’il y a plusieurs mois mais avait fait un énorme scandale dans les médias au mois de janvier. Le leader de la Sexion D’Assaut en pleine promotion de son prochain album à paraitre pour 2 décembre 2022 est récemment revenu sur les différentes polémiques de sa carrière dans une interview pour s’expliquer en présentant des excuses pour ses propos.

“Je suis un humain”, explique Gims sur ses erreurs passées !

Gims avait mal débuté l’année 2022 suite à la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il demande aux musulmans de ne pas fêter la nouvelle année et d’arrêter de lui envoyer des messages pour souhaiter la bonne année. Meugui avait affirmé ne jamais répondre aux souhaits de la nouvelle année et de ne plus supporter d’en recevoir pendant les mois de janvier et février chaque année. La séquence avait fait débat, des nombreuses personnalités se sont s’indignées contre l’avis du mari de Demdem, Valérie Pécresse et le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avaient notamment réagit. Gims est revenu sur ses scandales survenus dans sa carrière il y a quelques jours à l’occasion d’un passage sur la radio RTL pour admettre ses erreur en parlant de son single “Maintenant“.

Gims a confié que ce nouveau titre, premier extrait de son nouvel opus est une manière pour lui d’assumer ses erreurs commises en assurant que même s’il a fait un connerie ou un mauvais choix comme tout le monde peut le faire, il faut continuer à avancer. Dans la suite de cet échange avec le journaliste, Meugui se justifie de ne pas avoir suivi des cours pour devenir une célébrité et qu’il apprend au fur et à mesure mais tout en commettant des erreurs. “C’est vraiment ma vie quoi. Mais il y a moyen de s’y retrouver pour n’importe qui parce qu’on peut le convertir sur toute sorte de vie, de taff” décrit-il sans faire référence directement à l’affaire de la nouvelle année mais en le laissant sous entendre avant d’ajouter que son titre “Maintenant” est une forme de mea culpa.

L’interprète de Bella conclut en déclarant ne pas être un politicien mais un artiste et surtout humain tout en avouant qu’il est plus simple de faire des excuses maintenant avec plus de maturité qu’auparavant. Gims assume toutefois ses responsabilités pour tenter de faire taire ses détracteurs, “Je suis censé avoir compris pas mal de choses. J’ai des comptes à rendre. Je pense que l’artiste sera toujours responsable, ça va pas dans l’autre sens”.