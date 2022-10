Naps en live à la Star Academy

La dixième saison de la Star Academy va mettre à l’honneur un rappeur français ce samedi dans le prime avec la présence de Naps. L’année dernière TF1 a racheté les droits de la célèbre émission télé réalité musicale créée en 2001 avec Nikos Aliagas comme présentateur et dont le vainqueur remportera la somme de 100 000 euros.

Ca va être la kiffance sur TF1 !

C’est l’année dernière que Naps s’est fait connaitre du grand public, après le carton de Bande Organisée avec Jul en 2020 et plus de 400 millions de vues pour le clip ainsi que plus de 200 millions de streams sur Spotify, le rappeur Marseillais connait le succès en solo avec le tube La Kiffance extrait de l’album Les Mains Faites Pour L’or. Ce titre est le hit de l’été 2021 avec 160 millions d’écoutes et plus de 150 millions de visionnages pour le clip sur Youtube ce qui permet à l’auteur de Best Life de devenir multimilliardaire en vues sur la plateforme d’hébergement de vidéos et il obtient également cet année-là le NRJ Music Award de la révélation francophone.

Fort de cette nouvelle popularité, Naps se retrouve désormais invité dans des émissions télévisées suivies par des millions de téléspectateurs. En effet TF1 vient d’annoncer la liste des invités du prime de la Star Academy du 22 octobre. En plus d’Amir, Adé, Juliette Armanet, Julien Clerc et Lewis Capaldi, l’artiste Marseillais sera également présent sur le plateau télévisé pour sans doute interpréter en direct sur TF1 son single La Kiffance. Ce n’est pas la première fois qu’un rappeur français est invité dans l’émission. En 2006, tout vêtu de sa maque de l’époque Ünkut, Booba avait partagé la scène avec une candidate pour reprendre son titre Au bout des rêves.