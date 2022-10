SCH : son retour imminent avec A7 vol.2 enflamme la toile

La simple publication d’un mystérieux visuel sur les réseaux de SCH a agité les théories sur le retour imminent du rappeur Marseillais pour un nouveau projet. Les fans ont déjà une idée sur ce qu’il prépare avec l’hypothèse d’une suite de sa célèbre mixtape A7.

Un logo de l’autoroute A7 pour annoncer son retour !

Après le triple disque de platine de JVLIVS II, le cinquième album de sa carrière, SCH devrait réserver une surprise avec la préparation d’une mixtape qui serait la suite de “A7” parue en 2015. Vendu à plus de 500 000 exemplaires, ce projet a été un tournant dans l’ascension du “S”, il est considéré par ses fans comme l’un des meilleurs de sa discographie et fait aussi figure de classique de cette dernière décennie du rap en France. Le titre éponyme à la mixtape, les singles Gomorra, Liquide avec Lacrim, Champs-Élysées ou encore Fusil ont marqué les auditeurs.

Pour le titre de ce projet, l’artiste Marseillais s’est inspiré du nom de l’autoroute A7 reliant Lyon à Marseille et c’est le logo de cette route qu’il vient de poster comme visuel sur ses réseaux en modifiant les couleurs qui rappellent celles du drapeau allemand avec le rouge, le noir et le jaune. Le rappeur a supprimé toutes les autres publications de son compte Instagram et a récolté en seulement quelques heures des milliers de “J’aime” sur le post de cette image.

Plusieurs indices laissent donc désormais espérer un retour à la source pour SCH avec une suite d’A7, il a aussi ajouté la mention “#19” en description de ses comptes. Ce numéro faire référence à celui du joueur Allemand, Mario Götze qui a offert la quatrième Coupe du monde à l’Allemagne avec son but en prolongation lors de la finale 2014 au Brésil face à l’Argentine. A noter que le “S” est aussi présent sur l’album “A l’abri” de Fresh La Peufra sur le single “Spécial” et qu’il fait encore partie du jury de la seconde saison de l’émission Nouvelle école sur Netflix.