Gignac : Ce geste vraiment osée d’une fan pour fêter son but

Certains fans de football vont parfois un peu trop loin dans la façon de célébrer un but comme l’atteste une vidéo devenue virale sur les réseaux avec près de 8 millions de vues, d’une supportrice des Tigres UANL fêtant un but du français, André-Pierre Gignac.

Un peu trop “osée” cette célébration, c’est le cas de le dire !

Depuis son départ de l’Olympique de Marseille en 2015 suite à la fin de son contrat, Gignac est devenu une star du championnat Mexicain en enchainant les buts chaque saison et en se bâtissant un impressionnant palmarès avec notamment une Ligue des champions de la CONCACAF en 2020 ou encore en remportant à plusieurs reprises le tournoi d’ouverture du championnat du Mexique. En 2019, le buteur français a même obtenu la nationalité mexicaine, la popularité de l’ancien Toulousain est telle que chacun de ses buts déclenche l’hystérie de ses fans comme le prouve une vidéo mise en ligne sur Twitter.

En effet dans cette séquence filmée au à l’Estadio Universitario lors de la victoire des Tigres face à Pachuca, une supportrice a célébré un but de Gignac sur penalty en soulevant son maillot bleu et jaune de son équipe préférée pour suivre le mouvement d’une Ola dans le stade sauf qu’elle n’avait rien en dessous et a laissé apparaitre sa poi*rine en public devant des supporters à ses côtés ravis qui en ont profité pour prendre la pose avec la jeune femme afin d’immortaliser ce moment.