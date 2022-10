Quand Mia Khalifa à mis un gros vent à Drake

Mia Khalifa est fan de rap et s’est affichée dernièrement en train de s’ambiancer sur des morceaux des Ninho et Naps dans des séquences qui sont devenues virales sur la toile mais il y a quelques années l’ancien actrice de films pour les adultes s’est vantée d’avoir recalé Drake.

Drake s’est fait recaler par Mia Khalifa !

L’ex comédienne de films pour les plus de 18 ans s’est reconvertie dans une carrière d’influenceuse et a récemment fait le buzz auprès des fans de rap français en apportant de la force à Naps en partageant à ses millions d’abonnées des vidéos dans lesquelles elle s’ambiance sur des titres du rappeur Marseillais qui avait profité de l’occasion pour s’offrir un gros coup de promotion avec la sortie de son dernier album “La TN”. Mia Khalifa s’est ensuite filmée via un autre vidéo dans sa voiture en train d’écouter le single “Tout va bien” en reprenant les paroles du couplet de Ninho mais elle semble être moins fan de Drake.

En effet en 2015 le média Complex a révélé que le rappeur Canadien est entré en contact avec Mia Khalifa, élue star du site pour les adultes P*rn Hub à l’époque pour tenter de la draguer. Elle avait confié qu’une célébrité dont le nom de scène termine par «rake» lui a adressé des nombreux messages flatteurs dans une discussion privée sur Instagram et qu’il avait des intentions très claires, “Son nom rime avec rake” avait-elle assuré en décidant de ne pas donner suite aux avances du rappeur. “Tout ceci était vraiment très gênant” avait-elle ensuite précisé dans entretien sur 560WQAM Sports Radio avant que le journaliste ne lui montre un cliché de Drake torse nu pour que l’ex-actrice confirme la rumeur.