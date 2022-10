Ninho censuré par Skyrock ? Booba s’en prend à Laurent Bouneau

Booba attaque Ninho puis le défend !

Cette semaine Booba a exprimé sa satisfaction d’être entré en playlist sur Skyrock avec son dernier single “KOA” après s’être également placé dans le TOP 25 des singles les plus écoutés du moment sur les plateformes de streaming en profitant de l’occasion pour narguer Ninho avec son nouveau titre “Carolina” qui était moins bien classé et dont le morceau n’est pas diffusé sur la radio.

Après une semaine d’exploitation “KOA” cumule près de 2 millions de vues sur Youtube et un peu plus de 1,8 million d’écoutes sur Spotify, une belle performance mais “Carolina” a réussi à faire mieux sur la même période avec 2,2 millions de streams et 1,7 millions de visionnages pour le clip. “Oh merci grand manitou du rap Français! Merci merci merci! T’as pas l’choix!” a réagi dans le semaine Booba pour saluer l’entrée de son single dans la playlist de Skyrock suite à un tweet de Laurent Bouneau pour annoncer la nouvelle ainsi que la diffusion sur sa radio du titre ” Peu Près” de Lomepal.

Le DUC insulte le directeur général de Skyrock !

Booba a ensuite interpellé le directeur général des programmes de la radio pour demande l’ajout dans la playlist de Skyrock de la nouvelle chanson de Ninho en surnommant ce dernier Jeffrey avec un montage du célèbre personnage de la série télévisée le Prince De Bel Air en faisant jeu de mot avec “Jefe”, “@Laurentbouneau ouais mais faut rentrer Jeffrey aussi abuse pas grand manitou! y s’défend son morceau il a fait le clip et tout abuse pas! #intensebluefresh”. “Titre de compilation, pas vrai nouveau morceau…” s’est justifié Laurent Bouneau.

“Soit t’es con soit t’es de mauvaise foi soit t’es con et de mauvaise foi. C’est pas un vrai clip non plus? Et toi t’es vrai? Allez vas las-bas! “c’est pas un vrai nouveau morceau” j’aurai tout entendu dans ce game” a répondu Booba pour prendre la défende de Ninho et faire part de son incompréhension face à cette explication.

