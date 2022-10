Aqababe passé à tabac pas Maes, des preuves effarantes révélées

En plein clash avec Booba, un nouveau scandale vient encore toucher Maes en ce début de semaine suite à la publication sur les réseaux sociaux de vidéos sur son conflit passé avec Aqababe. L’ancien membre du label LDS a agressé le blogueur en 2018 suite des rumeurs lancées à son sujet comme le démontre les images publiées sur la toile ce lundi.

Maes aurait kidnappé, séquestré et frappé Aqababe !

Le nom du rappeur Sevranais s’est encore retrouvé dans le Top des Tendances sur Twitter suite à une nouvelle polémique qui a refait surface avec les révélations de vidéos inédites. Après les accusations d’avoir trompé sa femme avec Maeva Ghennam ainsi que de tenter de lui dérober une montre puis son embrouille avec Booba qui a dénoncé toute cette affaire, la situation est de plus en plus tendues pour Maes.

En effet l’auteur de Madrina est dans des sales draps depuis quelques jours et la situation ne semble pas s’arranger. Il y a 4 ans suite des propos d’Aqababe affirmant que le rappeur français aurait été aperçu avec un escort-boy en Grèce à Mykonos, Maes n’avait pas apprécié cette rumeur et s’était filmé devant la domicile du blogueur pour lui mettre un gros coup de pression mais il n’était pas de sorti de sa maison sur les images mais l’histoire est allée bien plus loin entre eux.

Maes s’en est pris physiquement à l’époque au jeune homme. Dans une séquence diffusée sur la toile Aqababe apparait en train de se faire lyncher par l’artiste Sevranais et ses amis, les images révèlent que le blogueur s’est fait kidnapper puis brutaliser, une scène de ce dernier accroupi en pleurs et effrayé souhaitant ne plus être frappé a choqué les internautes outrés par les agissements du rappeur.

Aqababe a réagi en expliquant que les vidéos ne datent pas d’aujourd’hui mais du mois de septembre 2019 et que la véritable histoire n’est pas celle décrite sur Twitter en ajoutant qu’il va bien puis que la police s’est saisie du dossier