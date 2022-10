Soso Maness recarde parfaitement un fan après le jet d’un verre sur scène

Soso Maness a donné une belle leçon à l’un des spectateurs de son dernier concert ! De passage à Narbonne ce samedi 22 octobre pour un showcase à l’Urban Arena, le rappeur Marseillais a partagé l’affiche aux côtés de d’Alonzo, DJ Bens et Dj Leska mais il s’est retrouvé victime d’un jet de verre d’une personne du public. Il a décidé d’interrompre sa prestation afin de remettre en place ce jeune homme.

Soso Maness réagit intelligemment à cette provocations !

Présenté comme un événement inédit en France dans la plus grande discothèque du sud, l’établissement de l’Arena à Narbonne s’est transformé en une boîte de nuit géante afin d’accueillir des milliers de personnes pour une soirée de fête ambiancée par les Djs, Bens et Leska ainsi que les deux rappeurs de Marseille, Alonzo des Psy 4 De La Rime et Soso Maness pour reprendre sur scène ses plus grandes tubes comme son célèbre “Zumba Cafew” extrait de “Bande Organisée” et “Petrouchka“.

Cette soirée a été marquée par un petit incident ayant perturbé la prestation de Soso Maness. Comme son compère SCH qui avait esquivé cet été grâce à un réflexe génial un jet de bouteille en public lors d’un concert, l’auteur du Zumba Cafew a subi un incident similaire et il a le choix de stopper son show pour faire monter l’auteur de ce geste sur scène avant de le recadrer devant tout le monde. “On est avec l’individu qui m’a envoyé le verre, on a le choix. Soit on l’envoie dans le coma, soit on lui explique, c’est quoi la vie” a déclaré le rappeur avant de s’adresser directement à cet individu devant la foule. “Frérot regarde, je viens de loin, j’ai laissé ma femme et mes enfants et je viens faire la fête avec tout le monde. Toi, tu m’envoies un verre dans la tête, alors que moi, je peux écraser la tienne”.

Soso Maness a ensuite demandé au jeune homme de quitter le concert escorté par sa sécurité pour le raccompagner tout en leur demander de ne rien lui faire et de le laisser partir tranquillement pour clore l’incident.

Il fait monter un gars qui a jeté un verre sur scène 🖕@sosomaness pic.twitter.com/C3ZZVLFFc1 — Actu Rap Marseillais (@RapMarseillais1) October 23, 2022