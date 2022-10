L’ancienne luxueuse villa de Booba vaut une fortune

Après s’être récemment offert dernièrement une magnifique Lamborghini couleur kaki, Booba vient également d’acheter une nouvelle maison à Miami dans laquelle il s’est affiché sur ses dernières publications via les réseaux. Avant de faire cette acquisition, le père de Luna et Omar a vendu son ancienne villa dont le montant ainsi que les photos sont disponibles sur le site de l’agence ayant gérée cette vente et son prix est très élevé.

Une sacrée baraque à plus de 6 millions de dollars !

Booba vient de publier une vidéo dans laquelle il se met en scène sur le toit de sa nouvelle demeure vraiment somptueuse mais dont il n’a pas révélé sa valeur. En parallèle des internautes ont réussi à retrouver l’annonce en ligne de la mise en vente de sa précédente maison. Située à Miami Beach au sud-est de la Floride et bâtie en 2016, la luxueuse villa fait 450 m2, comporte 5 chambres ainsi que 5 salles de bain, une piscine cachée du voisinage et entourée de palmiers, le logement offre aussi belle vue sur le club de golf de la ville.

Les clichés de l’offre de vente prouve bien qu’il s’agit là de l’ancien domicile du fondateur du 92i car des nombreux vêtements de la marque de La Piraterie sont visibles sur les images du dressing et les fans de B2O peuvent facilement reconnaitre les lieux dans lesquels leur idole s’est fréquemment filmé sur les réseaux aux côtés de ses enfants. Selon les détails du site l’agence, la vente du bien a été actée la semaine dernière au prix de 6,1 millions de dollars. Ce qui prouve qu’en plus de sa carrière de rappeur, Kopp s’est assuré un train de vie confortable avec son rôle de homme d’affaires et toutes ses activités annexes en dehors de la musique même s’il n’a jamais laissé filtré aucune information sur sa fortune BFM l’avait estimé entre 40 et 60 millions d’euros l’année dernière.