SCH : son sosie assure le spectacle en plein concert

Le phénomène des sosies touche de plus en plus de rappeur français et cette fois-ci c’est au tour de SCH d’avoir un sosie plus vrai que nature pendant un concert, ce dernier présent dans la foule a fait le spectacle dans la fosse au milieu des spectateurs avant que la séquence diffusée sur les réseaux ne devienne virale.

On a trouvé le meilleur sosie de SCH !

Certains sosies comme de Nekfeu ou Fresh La Peufra n’hésitent pas à utiliser leur ressemblance avec l’artiste pour en profiter comme celui du vainqueur de la première édition de la Nouvelle école qui avait le buzz au mois de juillet en prenant la place du rappeur afin d’assurer des showcases dans des boîtes de nuit en Espagne et le public ne s’était même pas rendu compte de l’imposture. D’autres sosies utilisent cet atout d’une meilleure manière en ambiançant les fans pendant les concerts des chanteurs comme récemment avec SCH.

En effet il y a quelques jours un “double” de SCH a fait le buzz sur les réseaux suite à la publication d’une courte vidéo dans laquelle ce sosie a mis le feu à la fosse pendant un concert du “S”, le jeune homme a repris le style vestimentaire du rappeur Marseillais avec notamment des lunettes de soleil et des boucles d’oreille ainsi que sa coupe de cheveux pour se mettre dans la peau de son idole.

SCH a également fait l’actualité la semaine passée suite à la publication d’un mystérieux visuel sur ses réseaux laissant présager une second volet de sa mixtape A7.