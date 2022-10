Booba révèle enfin pourquoi il ne fréquente plus Benzema

Booba s’est confié très sincèrement sur son lien avec Karim Benzema en expliquant la raison principale pour laquelle il a pris ses distances avec l’international français avec qui le DUC semblait entretenir une très bonne relation pendant plusieurs années l’invitant même dans l’un de ses clips en 2015 mais depuis cette amitié a été brisée.

La semaine dernière Benzema a obtenu la consécration ultime pour un joueur de football en remportant le Ballon D’Or, le premier de sa carrière à l’âge de 34 ans succédant au Parisien Lionel Messi. Des nombreux rappeurs français ont salué cette performance tel que Maes, Gradur, Alonzo, Dinor, Sneazzy ou encore Soso Maness, ils ont tous félicité KB9. Damso et Sofiane étaient d’ailleurs conviés à la cérémonie de la remise du trophée au théâtre du Châtelet à Paris mais Booba est de son côté resté silencieux et n’a pas commenté la consécration de son ancien compère qui est entré dans la légende du football comme l’un des meilleurs joueurs français de l’histoire aux côtés de Zinedine Zidane et Michel Platini.

Le Duc s’est enfin exprimé sur leur relation !

Après s’être côtoyés pendant plusieurs années, Benzema et Booba sont désormais en froid et à face aux interrogations de ses fans sur son manque de réaction à l’annonce du Ballon D’Or, le Boss du Rap Game a expliqué la raison de ce conflit entre eux. “Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je ne fréquente plus Karim Benzema, voilà pourquoi : Grosse ce-for Bassem, c’est un bon pélo… On ne tolère pas ça chez nous“ a-t-il confié dans une récente story en relayant l’ancien extrait vidéo de l’attaquant Madrilène lors d’un live sur Instagram au mois de mars 2020 avec Mohamed Henni dans lequel le joueur exprime son soutien envers Bassem Braïki après son passage à tabac par Sadek car il ne cautionne pas ce genre d’agissement de la part du rappeur du 93.

“Je ne cautionne pas ce qui est arrivé en bas de chez lui. C’est un mec du 6-9 et je le soutiens pour ce qui lui est arrivé. Parce que c’est pas frais du tout.” avait déclaré à l’époque des faits Benzema en précisant toutefois, “Maintenant, stop, arrêtez de dire que je soutiens, qu’il a eu des propos racistes, je regarde pas les vidéos, je ne sais pas ce qu’il se passe. Mais sur ce qui lui est arrivé, j’ai dit ‘gros big-up à Bassem'”. “Sachez que de notre côté ce genre d’individus n’est et ne sera jamais validé!” avait ensuite réagi Booba avant de prendre le décision de ne plus suivre KB9 sur les réseaux et de couper les ponts avec le buteur du Real.