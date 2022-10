Quand Kaaris oublie l’existence d’un titre phare du classique Or Noir

Kaaris avait totalement zappé ce morceau de « Or noir » ! Très discret actuellement après la controverse de l’accusation de violences conjugales de son ex-compagne dont l’affaire va se régler devant les tribunaux, Riska a quasiment disparu de l’actualité notamment musicale depuis la parution le 28 janvier 2022 du projet en commun avec Kalash Criminel intitulé “SVR”.

Récemment Kaaris avait confié préparer un nouveau projet avec Netflix pour son premier film baptisé “Le Roi des Ombres” mais après 6 albums (Or noir et sa réédition Or noir, part II, Le Bruit de mon âme, Okou Gnakouri, Dozo, Or noir 3, 2.7.0) et 3 mixtapes (43e Bima,, Z.E.R.O., Double Fuck) ainsi que l’album collaboratif avec Kalash, il semble faire une pause avec la musique. Dans sa discographique, le premier volet d’Or Noir est incontestablement son album qui a le plus marqué les auditeurs de rap français.

Cet album orienté trap paru en 2013, produit par Therapy Music et certifié disque de platine a été un tournant dans la carrière de Kaaris et a également mis en avant la ville de Sevran sur la scène du rap français. Les titres Zoo, LEF avec Booba, Bizon, Bouchon de liège et le single éponyme de l’album Or Noir ont marqué les esprits des auditeurs à l’époque. La réédition de l’opus parue quelques mois plus tard a aussi connu un franc succès avec le morceau, S.E.V.R.A.N et Chargé. Pourtant Riska a complétement oublié l’un des extraits cet opus avec le single “2 et demi” qui marque la fin du projet sous forme d’outro et dont il a perdu la mémoire d’une partie d’un couplet. “Je viens de réécouter ce son de Or Noir je l’avais même oublié ce son et le 3 ème couplet“ avait-il confié dans un tweet il y a quelques mois en redécouvrant la chanson en question.