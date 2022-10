Rohff fracasse Morandini, “Pédocriminel du paf qui se masturbe sur des garçonnets”

Rohff veut faire castrer Morandini !

Après Mister You, Rohff s’est aussi agacé de la clémence de la justice face à Jean-Marc Morandini face aux accusations de corruption de mineurs contre qui le procureur ne demande qu’une peine de prison avec sursis alors que You a écopé de 2 ans ferme pour une vidéo de publicité sur Internet ventant les mérites d’un point de vente de cannabis. Housni a apporté son soutien à son compère en approuvant ses propos.

En effet Rohff s’est également agacé du jugement cette semaine de Morandini devant le tribunal correctionnel de Paris contre qui un an de prison avec sursis a été requis pour avoir sollicité des mineurs en faisant des avances se*uelles. Une peine trop faible et injuste selon Mister You par rapport au traumatise causé sur les victimes. “Moi j’ai pris deux ferme pour un Sap quand même“ s’est agacé Younes Latifi qui vient d’obtenir une libération sous surveillance en réaction à un article sur cette affaire avant que Housni n’ajoute à son tour un commentaire.

Housni soutient Mister You !

“1 Pédo-criminel du paf qui se masturbe sur des garçonnet et s’en sort avec 1 an sursis tfffou il dégoûte” s’est insurgé Rohff sur Twitter avant d’ajouter, “Tous ces vieux pervers malades passent pour les exemples de la société ? On veut un docu sur Nrj12 là-dessus comme t’as fais pour l’affaire boutique et fais toi castrer stp”. Les déclarations deus deux rappeurs rappellent notamment la phrase de You dans un de ses titres. “Ils nous mettent des peines de pédophile pour des histoires de barrettes” chante-t-il dans un morceau en dénonçant son incompréhension face au fait que les dealers obtiennent des peines plus lourdes que des pédocriminels tel que Morandini pour des crimes plus graves selon son opinion.

“6 ans d’emprisonnement pour avoir vendu des petites barrettes. Donc comme je dis : qui vole un œuf, viole un enfant C’est ça la triste réalité […] On a violé personne, on a tué personne, 6 ans c’est y’a mort d’homme, ou c’est y’a attouchement sur enfant.” avait déjà déclaré à ce sujet Mister You en 2011 lors de la promotion de son album “Dans Ma Grotte” dans l’émission “On n’est pas couché”.