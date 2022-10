Shay aurait touché 500 000 € pour être dans la Nouvelle école

Shay fait sensation avec son featuring sur le premier album de Fresh ! En plus d’avoir suscité des nombreuses réactions des auditeurs avec son couplet sur le morceau “Kobe”, la rappeuse Belge y affirme avoir touché une somme hallucinante pour avoir accepté de faire partie du jury de l’émission Nouvelle école aux côtés de Niska et SCH.

Après son triomphe dans Nouvelle école, Fresh dévoile ce vendredi 28 octobre son nouvel opus baptisé “À l’abri”. Le rappeur de 25 ans présente un projet de 19 morceaux avec les singles “Chop” et “Allez dehors” qui complète son EP “Bientôt à l’abri” de 5 titres paru au mois de juillet. Trois invités son présents sur cet album, les membres du jury du télé-crochet de Netflix, Niska, SCH et Shay. L’ancienne membre du 92i avait d’ailleurs sélectionné le futur vainqueur du concours au début de la compétition et leur collaboration a interpellé les fans de rap.

Shay a braqué Netflix !

Dans le single “Kobe” produit par Cucci & Jized, Shay raconte avoir empoché 5 fois la somme touchée par Fresh en remportant le concours de la Nouvelle école qui est de 100 000 euros. Elle aurait donc touché un demi million d’euros selon ses propos.

“Si t’es pas Jay-Z, j’suis pas Beyoncé, j’remplis l’oreiller avant d’pioncer. J’fais 20k la journée, tu m’as prise pour qui quand t’envoies des bouteilles pour m’ambiancer ? Si t’es ma sœur, j’prends tes patins, hein, sang de haineux sur le satin, hein. J’suis en TT tous les matins, j’représente les meufs bien, les catins, hein. Et j’suis pas v’nu pour montrer mes robes. Boss bitch, j’ai pris cinq fois c’qu’a pris Fresh dans Nouvelle École“ chante la rappeuse dans le deuxième couplet du morceau.

Shay figure également au casting de la deuxième saison de la Nouvelle école dont Netflix a annoncé le début du tournage le mois dernier sans donner de date prévisionnelle pour la diffusion du programme sur la plateforme.