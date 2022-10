6ix9ine réagit aux polémiques sur Kanye West, “J’aime ce qu’il représente”

En plein scandale suite à ses récentes allégations antisémites très controversés, Kanye West peut compter sur le soutien d’un autre rappeur, 6ix9ine. Tekashi 69 s’est exprimé sur les polémiques de l’ancien mari de Kim Kardashian qui fait le Une de la presse avec ses déclarations chocs et dont les partenaires mettent fin aux collaborations avec lui les uns après les autres.

“J’aime Kanye. J’aime ce qu’il représente…” affirme 6ix9ine !

Fidèle son attitude provocatrice, Kanye West est allé trop loin cette-fois ci tout en n’ayant aucun regret en assumant ses propos antisémites. “Si tu affiches quelqu’un qui se comporte mal dans les affaires, ça veut dire que tu es antisémite. Je suis heureux d’avoir franchi cette ligne, dans l’idée que ça nous permet de parler du fait d’être viré par une banque.” a assuré Ye. Adidas, Balenciaga, Vogue, Def Jam ou encore Gap ont décidé de ne plus travailler avec le rappeur américain, la marque allemande aux trois bandes a déclaré ne pas tolérer “l’antisémitisme ou toute autre forme de discours haineux” avec la fin immédiate de leur collaboration à l’inverse 6ix9ine a décidé de le soutenir.

Au courant de la semaine Kanye West aurait perdu près deux milliards de dollars avec la fin de ses partenaires mais 6ix9ine vient de lui apporter de la force. Très discret en ce moment, Daniel Hernandez a mis sa carrière de rappeur entre parenthèses et lors de son passage dans un podcast a livré son avis sur les prises de position de Ye. “Je pense que c’est un loup. J’aime Kanye. J’aime ce qu’il représente, et il fait ce qu’il veut, pu*ain.“ a-t-il commencé à expliquer. “Quand il y a des milliardaires qui te soufflent à l’oreille pour te dire que ce n’est pas la bonne chose à faire… Il a tellement travaillé. Il a travaillé et est arrivé si haut qu’il n’a pas à se prosterner devant un dollar.” a poursuivi l’interprète de Gooba dans une sortie avec laquelle il risque de se faire encore des ennemis.