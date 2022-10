Booba sanctionné par Twitter ? Son profil a disparu

Suivi par 5 millions d’internautes le compte Twitter de Booba n’apparait plus sur l’application et les fans s’impatientent de son retour. Souvent sanctionné par les réseaux sociaux, B2O est banni d’Instagram et n’a jamais pu récupérer son profil personnel en raison de ses nombreuses infractions aux règles de la communauté mais demeure encore actif avec le compte Ifp92i ainsi que sur Twitter sauf qu’il pourrait avoir subi un nouveau coup dur en disparaissant de la toile.

Encore une fois, un des comptes de Booba disparait

Cette semaine le Boss du Rap Game a exprimé son avis sur le jugement pour corruption de mineurs de Jean Marc Morandini dont il trouve la réquisition du procureur d’une peine d’un an de prison avec sursis trop faible. Booba a soutenu les propos de Mister You sur cette affaire en déplorant la différence des peines pour les pédophiles et celle du rappeur de Belleville pour une publicité sur Snapchat d’un point de vente de drogue. “Ca sera tout pour moi… j’ai besoin d’un break je vais aller marcher au bord de la plage… Priez pour vos enfants #OFF” a déclaré B2O dans l’un de ses derniers tweets en réaction à la décision de justice contre le présentateur de télévision.

Après ce message, Booba a disparu du réseau social à l’oiseau bleu. Rapidement la rumeur d’une nouvelle sanction avec un bannissement s’est propagée. Depuis ce vendredi 28 octobre le compte de Kopp n’est en effet plus visible sur Twitter et introuvable dans la recherche, le message “Ce compte n’existe pas. Essayez d’effectuer une autre recherche“ apparait. Le DUC semble avoir cette fois-ci décidé de lui même de désactiver son profil pour couper d’Internet quelques jours ou encore afin d’éviter une possible sanction en raison de ses récents propos enfreignant les règles du réseau comme envers Magali Berdah qui n’hésite pas à signaler les attaques à son encontre du rappeur.

Finalement, ce dimanche soir Booba a fait son retour sur Twitter sans avoir donner des explications sur cette absence de deux jours et en relançant les provocations contre Magali Berdah.