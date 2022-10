SCH plus fort que Gazo, le S prend le trône !

SCH a mis tout le monde d’accord avec son dernier single ! Le S a réussi son retour après le succès commercial JVLIVS II en 2021, le rappeur Marseillais prépare la sortie de sa mixtape Autobahn pour cette fin d’année, le premier extrait du projet baptisé LIF fait un carton et vient de prendre la place de N°1 du Top Singles à Gazo.

Le S revient en force en détrônant Gazo

Il y a quelques jours SCH a teasé son retour avec un mystérieux visuel laissant présager une second volet de sa mixtape A7 mais il a finalement donné plus d’informations sur ce nouveau projet cette semaine. Julien Schwarzer a décidé de revenir avec une mixtape nommée Autobahn qui sortira le 18 novembre prochain et dont le premier single LIF est disponible depuis ce vendredi sur les plateformes de streaming ainsi que son clip sur Youtube.

Avec ce nouveau single, le natif d’Aubagne n’a pas déçu et signe un gros démarrage en réalisant des scores impressionnants. Ce vendredi LIF est entré à la première place du Top 200 Spotify en France alors que Gazo détenait cette place depuis 75 jours avec son tube DIE extrait de son album KMT. En deux jours, le dernier morceau de SCH démarre spectaculairement avec 719 000 streams et 1,6 million de visionnages pour le clip, N°1 des tendances France sur le site d’hébergement de vidéos.